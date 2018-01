Nienburgerin wehrt sich erfolgreich gegen Handtaschenräuber 

Nienburg. Ein unbekannter Täter scheiterte am Donnerstagmorgen bei dem Versuch, einer Nienburgerin die Handtasche zu rauben.

Gegen 7.50 Uhr versuchte der Unbekannte, einer 61-jähriger Nienburgerin die Handtasche zu rauben. Die Frau war in Richtung Innenstadt zu Fuß unterwegs, als ihr in der Bahnunterführung an der Verdener Straße ein Mann auffiel, der ihr offenbar folgte. In Höhe der Bismarckstraße fiel diese Person plötzlich von hinter über sie her und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Überfallene wehrte sich heftig und rief lautstark um Hilfe.

Bei dem Überfall stürzte das Opfer zu Boden und verletzte sich dabei. Der Gewalttäter trat auf die am Boden liegende Frau ein und flüchtete dann ohne Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Durch die Rufe wurden Mitarbeiter einer Arztpraxis aufmerksam und eilten dem Opfer zu Hilfe. In der Praxis konnten die Verletzungen sofort behandelt werden. Ein Zeuge, dem der rennende Räuber aufgefallen war, beschrieb diesen als etwa 25 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen, südländisch wirkenden Mann. Der Täter ist schlank und trug zum Zeitpunkt des Überfalls dunkle Kleidung. Vermutlich trug er eine dunkle Jogginghose mit seitlichen Streifen. Weitere Zeugenhinweise für den Überfall oder andere Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Nienburg unter Tel. 05021 /97780 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg