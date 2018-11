Jetzt wird es besinnlich

Bereits seit Montag laden die Buden am Ernst-Thoms-Platz zu einem Besuch ein.

Nienburg - von Leif Rullhusen. Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln in der Luft, dazu besinnliche Klänge und durch Rindenmulch gedämpfte Schritte.

Seit Montag lädt Nienburgs erster weihnachtlicher Markt am Ernst-Thoms-Platz zu einem Besuch ein. Traditionell stellen dort – am Eingang zur Fußgängerzone – Nienburgs Schausteller ihre Buden auf.

Bis zum Sonntag, 30. Dezember, laden sie die Menschen zu einem Besuch der weihnachtlichen Budenstadt ein. Am Springbrunnen können sich die Besucher täglich von 11 bis 19.30 Uhr Süßes und Deftiges schmecken lassen oder verschiedene Heißgetränke genießen. Für Unterhaltung des Nachwuchses sorgt zudem ein Kinderkarussell. Sonntags öffnen die Buden des Weihnachtsmarktes erst um 14 und schließen bereits um 19 Uhr. Am Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen bleiben sie ganz geschlossen.

+ Bauhof-Mitarbeiter statten die Weihnachtsbäume in Nienburgs Innenstadt mit Lichterketten aus. © Leif Rullhusen

Zur offiziellen Eröffnung ihres Weihnachtsmarktes laden die Schausteller übrigens erst für den heutigen Mittwoch, 28. November, um 17 Uhr ein. Wer dann so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen ist, braucht nicht lange warten. Bereits am Freitag eröffnet die Stadt Nienburg, ebenfalls um 17 Uhr, ihren Adventszauber auf dem Markt- und Kirchplatz. Zeitgleich beginnt der Winterwald der Bürgerstiftung auf dem Innenhof des Rathauses.

Die gesamte Innenstadt hat sich bereits festlich herausgeputzt. Am Montag installierten die Mitarbeiter des Bauhofes die Lichtbögen entlang der Fußgängerzone, am gestrigen Dienstag folgten die Beleuchtungen für die Weihnachtsbäume.

