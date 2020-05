Nienburger erkennt sein gestohlenes Rad wieder

Nienburg - Nur wenige Stunden, nachdem ihm sein teures Fahrrad in Nienburg gestohlen wurde, entdeckte ein Jugendlicher es wieder. Zwei Männer waren damit unterwegs.

Am Mittwoch, 27. Mai, stahlen Diebe das in einem Fahrradunterstand vor der Schule abgestellte und abgeschlossene Rad des Schülers während des Unterrichts. Gegen 14.45 Uhr entdeckte dieser zwei Männer in der Mindener Landstraße, von denen einer sein Fahrrad benutzte.

Der Jugendliche sprach die Männer an, die jedoch nicht reagierten. Umgehend informierte er daraufhin die Polizei, die einen 44-jährigen und einen 41-jährigen Nienburger festhalten konnten. Zuvor versuchten die beiden sich erfolglos zu verstecken. Beide Personen machten keine plausiblen Angaben zum Besitz des Fahrrades.

Folglich wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen beide Nienburger eingeleitet. Das hochwertige Fahrrad wurde dem Jugendlichen, der einen Eigentumsnachweis erbringen konnte, ausgehändigt.

Die Nienburger Polizei bittet Zeugen, die im Laufe des Vormittages sich auffällig verhaltende Personen am Fahrradunterstand des Marion-Dönhoff-Gymnasium gesehen haben, sich bei ihr zu melden (Tel. 05021/97780).

Quelle: BlickPunkt Nienburg