Nienburger Polizei zieht Bilanz: 104 km/h innerorts ist „trauriger Höchstwert“

Mobile Geschwindigkeitsmessung der Polizei. © Polizei

Die Polizei Nienburg zieht Bilanz nach der Verkehrssicherheitswoche.

Nienburg – Vom Montag bis Freitag vergangener Woche hat der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Nienburg eine Verkehrssicherheitswoche unter dem Motto „Gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr – Sicher durch den Frühling“ organisiert. Über die Ergebnisse informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Um möglichst viele Verkehrsteilnehmer erreichen zu können, wurde die Inspektion von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Hannover unterstützt. Dabei sei eine besondere Bedeutung der Bekämpfung der Hauptunfallursachen „nicht angepasste Geschwindigkeit“ und „Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung“ zugekommen, heißt es. Schwerpunktmäßig nahmen die Beamtinnen und Beamten zudem an Kindertagesstätten, Kindergärten sowie Schulen Geschwindigkeitsüberwachungen vor.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen stellten sie insgesamt 712 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Mit 547 Verstößen lag der Großteil im Verwarngeldbereich, allerdings wurden auch 165 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, denen ein Bußgeld folgt. Neun der Betroffenen müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die erschreckende Höchstgeschwindigkeit lag bei 104 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Die Verkehrsteilnehmer wurden eingehend zu möglichen Risiken sensibilisiert.

Bei einem Tempo von 50 km/h betrage der Anhalteweg etwa 28 Meter, bei 30 km/h reduziere sich der Anhalteweg um fast zwei Drittel, sodass dieser „nur noch“ bei etwa 13 Metern liege. Zudem können gefährliche Situationen, hier insbesondere mit Kindern, frühzeitig erkannt und schneller reagiert werden.

16 Personen müssen laut Mitteilung mit einem Bußgeld rechnen, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Auch dort wies die Polizei auf die extremen Gefahren hin: In einer Sekunde legt man bei 50 km/h ganze 15 Meter zurück, bei 100 km/h sind es 30 Meter in einer Sekunde. Schaut man in dieser Zeit auf sein Handy, fährt man im „Blindflug“ und kann im Zweifel nicht auf gefährliche Situationen reagieren.

Erfreulich waren die Feststellungen im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit der Kraftfahrzeugführer: So leiteten die Einsatzkräfte „nur“ zwei Verfahren aufgrund des Verdachts einer Betäubungsmittelbeeinflussung und ein Verfahren aufgrund einer Alkoholbeeinflussung ein.

Die Polizei Nienburg begleitete die Kontrollen auf dem eigenen Facebook-Kanal „Polizei Nienburg/Schaumburg“ mit zusätzlichen Präventionshinweisen und erhielt etliche positive Reaktionen aus Bevölkerung.