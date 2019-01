Nienburger Polizei stoppt Flüchtigen nach Verfolgungsfahrt

Nienburg. Einen Volltreffer ladete die Nienburger Polizei bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle in der Oppermannstraße

Die Beamten überprüften am Dienstagabend in der Kreisstadt gegen 18.55 Uhr einen mit drei Personen besetzten BMW.

Nachdem dem 24-jährigen Fahrer aus Husum mehrere zuvor begangene Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Last gelegt wurden, sollte abschließend noch ein Drogenschnelltest vorgenommen werden. Während die beiden Polizeibeamten den Test vorbereiteten, ließ der Fahrer des BMW sein Fahrzeug an und flüchtete in Richtung Lehmwandlungsweg. Zwischenzeitlich schaltete er während der Flucht sein Fahrlicht aus. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei der weitere Funkstreifenwagen zum EInsatz kamen, stoppte der Flüchtige schließlich freiwillig im Bruchweg.

Nach eingehender Belehrung durch die Polizei räumte er ein, Marihuana konsumiert zu haben, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Bei einem der Mitfahrer, einem ebenfalls 24-jährigen Nienburger, fanden die Beamten Cannabis. Daraufhin wurde ein Rauschgiftspürhund angefordert und der Spezialdiensthund Collyn kam zum Einsatz. Innerhalb kürzester Zeit fand Collyn vier weitere Päckchen im Auto, deren Inhalt mutmaßlich aus Betäubungsmittel bestand.

Gegen den Fahrer sowie den Mitfahrer, der im Besitz von Rauschgift war, wurden Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Fahrer muss um seine Fahrerlaubnis bangen. Einige Verfahren wegen bußgeldbewehrter Verkehrsverstöße aufgrund seiner Fahrweise ergänzen den Vorgang.

Quelle: BlickPunkt Nienburg