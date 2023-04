Nienburger Orthopäde unterstützt deutsche Judo-Olympioniken

Ole Tempelhof (2.v.r.), erhält seine Ernennungsurkunde zum medizinischen Kooperationspartner für Fußchirurgie der deutschen Judo-Nationalmannschaft von den Nationalmannschaftsmitgliedern Tim Gramkow (v.l.) Anna Monta Olek und Igor Wandtke. © Helios Kliniken Mittelweser

Ole Tempelhof, Fußchirurg an den Helios Kliniken Mittelweser, ist zum medizinischen Kooperationspartner der deutschen Judo-Nationalmannschaft ernannt worden.

Nienburg – Noch ein gutes Jahr, dann beginnen die Olmypischen Spiele in Paris. Igor Wandtke, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele in Tokio 2021, möchte dort erneut nach Edelmetall greifen, am liebsten natürlich nach Gold. Neben Talent und hartem Training braucht es auf diesem Niveau auch eine „optimale medizinische Unterstützung“, schreiben die Helios Kliniken Mittelweser in einer Pressemitteilung. Und diese werde die deutsche Judo-Nationalmannschaft in Person von Ole Tempelhof, Orthopäde der Helios Kliniken Mittelweser, erhalten.

Ole Tempelhof trägt selbst den schwarzen Gürtel

Ole Tempelhof leitet das Department für Fußchirurgie an den Helios-Kliniken und ist leidenschaftlicher Judoka, betonen die Kliniken. Er übe den Sport seit mehr als 30 Jahren aus und trage den schwarzen Gürtel. Viele Jahre habe er gemeinsam mit den Sportlern am Olympiastützpunkt trainiert und als Mattenarzt eine Mannschaft in der Judo-Bundesliga betreut.

Die Ernennungsurkunde des Deutschen Judo-Bunds zum medizinischen Kooperationspartner hat Ole Tempelhof kürzlich von den Nationalmannschaftsmitglieder Igor Wandtze, Anna Monta Olke und Tim Gramkow im Olympiastützpunkt Hannover entgegennehmen dürfen. „Wir freuen uns über einen medizinisch kompetenten Ansprechpartner, der selbst Erfahrung im Judosport hat und daher die richtige Behandlung für uns Sportler findet.“, wird Igor Wandtke zitiert.

Zur Person Ole Tempelhof ist als Oberarzt langjähriges Teammitglied der Unfallchirurgie und Orthopädie und leitet das Department für Fußchirurgie der Helios Kliniken Mittelweser. Tempelhof habe das Expertenzertifikats der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie und biete eine Sprechstunde am Nienburger Helios Klinikum an. Behandelt werden dort Verletzungen und Arthrose von Vor-, Rückfuß und Sprunggelenk sowie Fehlstellungen. Termine können laut Helios-Mitteilung unter 05021/92 10 12 00 vereinbart werden.

Ole Tempelhof erläutert in der Mitteilung selber, was seine Fähigkeiten in diesem Fall so besonders macht: „Viele Orthopäden haben zwar eine große Expertise auf ihrem Fachgebiet, jedoch wenig Erfahrung mit den konkreten Anforderungen, die bei einer Sportart auf den Athleten lasten. Diese Lücke fülle ich.“ In seiner Arbeit mit den Athleten werde es unterschiedlichste Fragen geben, die sich stellen werden und einer richtigen Antwort bedürfen, um die möglichst optimale Vorbereitung der Sportler auf ihre Wettkämpfe sicherzustellen. Diese Fragen könnten laut Mitteilung der Helios Kliniken zum Beispiel lauten: „OP ja oder nein?“, „Wann kann ich wieder ins Training einsteigen?“, „Kann ich am Wettkampf teilnehmen?“, „Welche Bewegungen sollte ich erst mal meiden?“.

Glückwünsche erhält Ole Tempelhof aus dem eigenen Haus, von Klinikgeschäftsführer Christian Thiemann: „Ich gratuliere Herrn Tempelhof zu dieser herausragenden Leistung. Seine Ernennung durch den Deutschen Judo-Bund ist eine besondere Anerkennung, die er sich durch sein Engagement und seine Fachkenntnis mehr als verdient hat.“ Dem schließt sich laut Pressemitteilung Dr. Michael Stalp, ärztlicher Direktor und Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie an den Helios Kliniken Mittelweser, an: „Dass Herr Tempelhof diese besondere Expertise mit ins Team bringt, ist für uns ein großer Gewinn.“