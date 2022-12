Nienburger Kulturwerk lädt zu Kreativkursen im Januar und März

Die Kunstdozentinnen Christine Früchtenicht-Wydora und Franziska Frey freuen sich auf die beiden „Art & Paint Sundays“ 2023, an denen Kinder sogar kostenfrei teilnehmen können. © Nienburger Kulturwerk

Neue Kreativangebote für Kinder und Erwachsene im Nienburger Kulturwerk.

Nienburg – Neuauflage einer Erfolgsgeschichte: Im November lief zum ersten Mal im Nienburger Kulturwerk ein „Art & Paint Sunday“ (deutsch: Kunst & Malen Sonntag). Hinter dem Namen verbirgt sich ein Kreativangebot für Jung und Alt: 30 Erwachsene und Kinder nahmen – jede Altersgruppe für sich – daran teil und trafen sich zwischendurch auf einen gemeinsamen Snack.

Da das Format so gut ankam, hat das Nienburger Kulturwerk nun zwei neue Termine bekannt gegeben: Am Sonntag, 15. Januar, und am Sonntag, 12. März, gibt es jeweils von 10 bis 13 Uhr weitere Ausgaben des „Art & Paint Sunday“.

„Im Grunde bieten wir zwei unterschiedliche Kreativkurse zur selben Zeit an“, erklärt Heidi Claus vom Nienburger Kulturwerk das Konzept. Eltern und Kinder kommen gemeinsam im Kulturwerk an, dann gehen die Kinder in die Malschule, während die Erwachsenen im Bistro kreativ werden.

„So können sich junge Eltern mal ganz in Ruhe künstlerisch betätigen, während ihre Kinder unter Anleitung einer Pädagogin selbst kreativ werden. Nach etwa eineinhalb Stunden gibt es eine Pause, in der sich alle im Bistro des Kulturwerks treffen, bevor sie frisch gestärkt in ihre zweite Kreativrunde gehen. Und nach der Veranstaltung nehmen jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer das eigene Kunstwerk mit nach Hause.“

Die Erwachsenen malen im Bistro unter Anleitung der Künstlerin und Restauratorin Christine Früchtenicht-Wydora, während Kinder ab fünf Jahren in der Malschule mit der Kunstlehrerin Franziska Frey kreativ werden.

Gemeinsam kreativ sein und dabei Spaß haben, das ist seit jeher das „Art & Paint“-Motto im Nienburger Kulturwerk. Zwar stehen junge Familien im Fokus dieses Angebots, dennoch können sich auch Erwachsene ohne Kinder zu der Sonntagsveranstaltung anmelden.

Christine Früchtenicht-Wydora arbeitet mit den erwachsenen Teilnehmern mit Acryl auf Leinwand. Sie stellt Vorlagen zur Verfügung, ermuntert ihre Gäste aber, auch eigene Ideen mitzubringen. Auf Tischstaffeleien können die Teilnehmer allein oder als Gruppe – mit oder ohne Kaffee und Sekt – ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Franziska Frey macht mit den Kindern Experimente mit verschiedenen Drucktechniken. Stempeldruck, Tiefdruck, Monotypie – die Kinder können sich ausprobieren und entdecken, welche Ergebnisse sie mit den verschiedenen Drucktechniken erzielen. Die Angebote werden unterschiedlich sein, sodass auch Personen, die mehrfach an einem „Art & Paint Sunday“ teilnehmen, immer wieder neue Anregungen bekommen.

Erwachsene zahlen 35 Euro für die Teilnahme am „Art & Paint Sunday“. Darin sind Materialien enthalten. Getränke und Essen müssen extra gezahlt oder mitgebracht werden. Für Kinder ist die Teilnahme dank einer Förderung durch das niedersächsische Programm „Startklar in die Zukunft“ kostenlos.

Anmeldungen Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@nienburger-kulturwerk.de oder unter Telefon 05021 / 922580. Weitere Informationen im Internet unter www.nienburger-kulturwerk.de.