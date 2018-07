Investoren-Trio kauft altes Nienburger Kino

Nienburg - Von Leif Rullhusen. Nienburgs Kinocenter gewinnt an Konturen. Investor Holger Glandorf hat jetzt einige neue Details verraten.

Er hält die Baugenehmigung für den Neubau am Nienburger Hafen seit Mittwoch in seinen Händen. Auch der Baustart steht unmittelbar bevor. „Wir werden voraussichtlich Anfang September beginnen“, berichtet Glandorf. Rund ein Jahr wird es dann noch dauern, bis die ersten Hollywood-Streifen in den sieben Kinosälen des „Filmpalastes am Hafen“ anlaufen können. Auch der Name des neuen Kinocenters steht nämlich jetzt fest. In dem erwarten die Besucher übrigens einige Raffinessen, die dem „Filmpalast am Hafen“ über die Region hinaus ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen sollen. Neben modernster 4-K-Technik im größten Kinosaal wird Glandorf einen Saal zu einem Sofakino ausbauen. Auf bequemen Zweiersofas und in richtigen Sesseln können die Besucher dort Filme in besonders entspannter Atmosphäre genießen.

+ Nach diesem Vorbild soll das Sofakino im „Filmpalast am Hafen“ gestaltet werden. © Holger Glandorf

Seit Donnerstag ist auch die Nachnutzung der alten Immobilie an der Filmeck-Kreuzung gesichert. Das Nienburger Investoren-Trio Frank Brümmer, Andreas Kalusche und Pierre Brahmstädt hat das Kino gekauft. Am Morgen unterzeichneten die Vertragsparteien die entsprechenden Verträge bei einem Notar. Die neuen Besitzer planen ein Dienstleistungszentrum. Ein möglicher Mietinteressent könnte die Polizeiakademie sein. „Sie ist einer unserer ersten Ansprechpartner“, erklärt Brümmer. Bei den weiteren Planungen wollen Brümmer, Kalusche und Brahmstädt auf jeden Fall die Stadt beziehungsweise Bürgermeister Henning Onkes mit einbeziehen. Fest steht zudem, dass sowohl der Grundriss, als auch die Struktur des Gebäudes erhalten bleiben soll. „Wir werden es nicht abreißen“, versichert Brümmer. „Technisch und energetisch werden wir es aber von Grund auf sanieren“, ergänzt Kalusche.

Umsetzen können sie ihre Umbaupläne vier Wochen, nachdem die Bauabnahme des neuen Kinocenters erfolgte. Das ist ebenso vertraglich abgesichert, wie ein Detail der Nachnutzung. Ein weiteres Kino darf an dem traditionsreichen Lichtspielstandort an der Filmeck-Kreuzung dann nicht mehr betrieben werden – ebenso wenig eine Spielhalle. Damit endet definitiv eine über 100 Jahre alte Kinotradition. Zugleich lebt sie wenige Meter entfernt wieder auf.

+ Anfang September sollen auf dem Gelände am Nienburger Hafen die Bauarbeiten beginnen. © Leif Rullhusen

Glandorf ist erleichtert, dass er nun endlich durchstarten kann. Im September vergangenen Jahres präsentierte der Kinobetreiber seine Pläne über den Neubau am Nienburger Hafen öffentlich und ging von einem baldigen Baustart aus. Der dazu notwendige Grundstückstausch mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt zog sich, wie der Blickpunkt mehrfach berichtete, bis Anfang dieses Monats hin. Detailfragen sowie der steinige Weg durch die verschiedenen behördlichen Instanzen kosteten sehr viel Zeit. Für den Investor waren die zurückliegenden Monate eine harte und teure Nervenprobe. Glandorf: „Wir haben durch die lange Wartezeit viel Geld verbrannt."

Quelle: BlickPunkt Nienburg