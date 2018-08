Nienburger Fischerstechen: Volles Programm zum doppelten Geburtstag

Nienburg - Von Leif Rullhusen. Zusammen werden sie 100: Das Nienburger Fischerstechen feiert in zwei Wochen sein 40. Jubiläum und die „Die kleine Nienburgerin“ – das Schiff der Reservistenkameradschaft Marine – wird in diesem Jahr 60.

„Deshalb wollen wir abends ein bisschen länger feiern“, begründet der erste Vorsitzende der Nienburger Reservistenkameradschaft, Ulrich Kollhorst, die Vorverlegung des Nienburger Fischerstechens von Sonntag auf Samstag. Am 18. August findet das Spektakel in diesem Jahr im Nienburger Hafen statt.

+ Neptun lässt sich von der „Kleine Nienburgerin“ chauffieren. Das Schiff der Nienburger Reservistenkameradschaft Marine feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. © Bernd Andermann



Es beginnt ganz traditionell um 14 Uhr mit der Eröffnung, die Neptun wieder persönlich übernehmen wird. Um 14.30 Uhr folgt die „Badezeit“. Dann gehen die Wettkampfteams in ihren Schlauchbooten aufs Wasser und mit ihren gepolsterten Lanzen auf die Gegner los. Zwischen 19 und 19.30 Uhr wird die Siegerehrung stattfinden.

Danach geht das 40. Fischerstechen in die zweite Runde. An Land wird ab 20 eine Live-Band und im Wasser ab 21.30 Uhr ein Bootskorso mit Lampions für Unterhaltung sorgen. Besonders stimmungsvoll wird das Einlaufen der Boote gegen 22.30 Uhr in den Nienburger Hafen. Die Nienburger Feuerwehr begleitet den Moment mit beleuchteten Wasserspielen. Gegen Mitternacht soll das Jubiläumsfest dann langsam ausklingen. Das Catering und die Musik hat die die Reservistenkameradschaft in diesem Jahr erstmals outgesourct – und zwar in die professionellen Hände von Benny Michaelis.

+ Gut besucht: Das Fischerstechen lockt jedes Jahr zahlreiche Menschen in den Nienburger Hafen. © Bernd Andermann

Für den Bootskorso sucht die Reservistenkameradschaft übrigens noch Teilnehmer. Jeder Skipper kann mitmachen. Einzige Voraussetzung: Das Boot sollte motorisiert sein. Wer Interesse hat, darf allerdings nicht mehr lange überlegen. Bis zum kommenden Montag, 6. August, sollten sich Interessierte per E-Mail unter info@rk-marine-nienburg.de anmelden. „Das Wasser- und Schifffahrtsamt braucht von uns die Anzahl der Teilnehmer“, erklärt Kollhorst. Mehr Zeit können sich dagegen potenzielle Teilnehmer des Fischerstechens lassens. Selbst am Veranstaltungstag können sich Teams noch anmelden. Per Mail geht das selbstverständlich auch vorher.

+ Christian Vogel, Pressebeauftragter der Reservistenkameradschaft Marine, und der erste Vorsitzende Ulrich Kollhorst freuen sich auf die Jubiläumsauflage des Fischerstechens. © Leif Rullhusen

Zum Rahmenprogramm wird auch in diesem Jahr wieder ein Hafenfest für die ganze Familie stattfinden. Bei dem werden unter anderem die Kreisgruppe Nienburg/Diepholz der Reservistenkameradschaft, das Technische Hilfswerk, das Wasser- und Schifffahrtsamt sowie die DLRG mit Informationsständen vertreten sein werden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg