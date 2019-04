Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Nienburg. Ein Gebäudebrand in der Stettiner Straße löste am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in Nienburg aus.

Gegen 22.45 Uhr nahm ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße Brandgeruch wahr. Bei der Suche nach der Quelle stellte er fest, dass aus der Wohnung unter seiner Rauch durch die Türritzen drang. Sofort alarmierte der Mann die Feuerwehr und informierte seine Nachbarn. Die Nienburger Feuerwehr, die mit dem Einsatzstichwort „Gebäudebrand groß“ alarmiert wurde, traf nur wenige Minuten nach dem Notruf an der Einsatzstelle an. Die Bewohner hatten bereits das Haus verlassen. So konnten sich die Brandbekämpfer direkt auf die Wohnung konzentrieren, aus der der Rauch drang. Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Nienburgs Ortsbrandmeister Thomas Cornelsen drangen in die Wohnung ein und führten eine Personensuche durch. Die blieb ergebnislos.

Parallel wurde das Feuer in der Küche gelöscht. Am Gebäude entstand nur leichter Schaden durch das gewaltsame Eindringen in die Wohnung. Die Bewohner des Hauses konnten nach knapp einer Stunde zurück in ihre Wohnungen.

Die Nienburger Polizei Nienburg hat zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren rund 30 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.

Quelle: BlickPunkt Nienburg