Zwei Verletzte bei schwerem Unfall in Haßbergen

Nienburg - In Haßbergen ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorrad und ein Auto kollidierten.

Gegen 20.40 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte über einen schweren Verkehrsunfall in Haßbergen informiert. Nach Ermittlungen der Nienburger Polizei sind der 67-jähriger Fahrer eines Renault und ein 24-jähriger Motorradfahrer mit einer 17-jährigen Mitfahrerin auf der Hauptstraße (Bundesstraße 215) in Haßbergen in Richtung Nienburg unterwegs gewesen.

Kurz vor dem Ortsausgang war der Motorradfahrer ausgeschert, um die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen, berichtet die Polizei. Am Beginn der mehrere Fahrzeuge umfassenden Kolonne habe der Renaultfahrer gestoppt und sei dann nach links in Richtung einer Hofeinfahrt abgebogen. Auf der Gegenfahrbahn prallte das Kraftrad gegen das Auto.

Fahrer und Beifahrerin wurden auf ein nahe gelegenes Feld geschleudert und blieben hier verletzt liegen. Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Bremen geflogen, die Beifahrerin wurde zunächst in die Heliosklinik in Nienburg gebracht. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher. Die B215 war bis circa 00.20 Uhr gesperrt.

Rubriklistenbild: © dpa