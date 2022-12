Zwei Unfallschwerpunkte in Nienburg im Fokus des ADFC und der Polizei

Von: Katrin Köster

Radler von links auf dem freigegebenen Fußweg an der Hannoverschen Straße: Er ist vor allem für Autofahrer an Ausfahrten schlecht zu sehen, kritisieren der Nienburger ADFC und die Polizei. © ADFC NI

Achtung, Geisterfahrer: Der Nienburger Kreisverband im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) kritisiert, dass immer mehr Radfahrer in der Weserstadt Radwege auf der linken Seite benutzen. Vor allem auf der Verdener Landstraße und der Hannoverschen Straße häuften sich die Geisterfahrer auf zwei Rädern. Das bestätigt auch die Nienburger Polizei.

Nienburg – Laut Straßenverkehrsordnung (STVo) gilt für alle Verkehrsteilnehmer das Rechtsfahrgebot. Einen Radweg auf der linken Seite dürfen Radler nur nutzen, wenn das durch ein Schild angeordnet ist. Sonst müssen sie rechts auf der Straße fahren. Auch der Gehweg ist für sie tabu. Ausnahmen gelten nur für Kinder unter neun Jahren. Sie müssen auf dem Gehweg fahren.

Berthold Vahlsing, Vorsitzender des Nienburger ADFC, und seine Vorstandskollegen haben jetzt unter anderem die Hannoversche Straße unter die Lupe genommen. „Registriert wurden dort trotz Verbot zunehmend Unfälle von linksfahrenden Radfahrerinnen und Radfahrern“, berichtet Vahlsing in einer Mitteilung. Er bezieht sich auf den im Oktober erschienenen Bericht der polizeilichen Unfallkommission.

Kreisel und Kreuzung sind besonders gefährlich

„An diesen Strecken ist nur teilweise das Radfahren auf der linken Seite untersagt“, erklärt Nienburgs Polizei-Sprecherin Andrea Kempin. „An den Stellen mit den meisten Unfällen an der Hannoverschen Straße (Einmündung An der Stadtgrenze und Kreisel Langendamm) ist das Linksfahren erlaubt. Dass das Linksfahren gefährlich ist, zeigt sich daran, dass wir dort Unfallhäufungsstellen haben“, so Kempin weiter. Weitere Unfallschwerpunkte mit Radlern sind laut Kempin der Kreisel Verdener Landstraße/Nordring und der Berliner Ring in Höhe Burger King/Tankstelle.

Die Pressesprecherin erläutert das Problem mit den linksfahrenden Radlern am Beispiel Hannoversche Straße: „Auf der Strecke zwischen dem Berliner Ring und einer Querungshilfe in Höhe des Rewe-Marktes wurde Ende 2016 das bis dahin erlaubte Linksfahren untersagt. Wir haben den gleichen Zeitraum vor und nach der Änderung betrachtet“, sagt Kempin. Dabei sei bei jedem Vorfahrtunfall untersucht worden, ob das Linksfahren eine Rolle gespielt habe.

Das Ergebnis: „Insgesamt hat sich die Zahl der Unfälle kaum verändert. Aber in der Zeit des erlaubten Linksfahrens 2011 bis 2016 kam es in 36 Fällen zu einem Konflikt mit Linksfahrenden, im Vergleichszeitraum 2017 bis 2022 nur noch in 23 Fällen“, bilanziert Kempin.

Freigabe der Fahrbahn lehnen die Polizei und der ADFC ab

Eine erneute Freigabe der Fahrbahn lehnen die Polizei und der ADFC daher ab. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass Vorfahrtunfälle mit Radfahrenden fast immer zu Personenschäden führen“, betont Kempin. „2017 bis 2022 wurde an den Stellen nur noch ein Radfahrer schwer verletzt, im Zeitraum davor waren es drei. Leicht verletzt wurden in diesem Zeitraum 18, vorher noch 27“, berichtet Kempin.

Die Zahl aller Unfälle mit Radlern in der Weserstadt habe nach Angaben der Polizeisprecherin im Vergleichszeitraum Januar bis November von 2021 auf 2022 indes deutlich zugenommen – mit einem großen Anteil an linksfahrenden Radlern. „Allerdings ist ein Vergleich der Jahre mitunter schwierig, da die Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling sowie weniger Ausgehmöglichkeiten auch zu einem Rückgang der Unfallzahlen geführt haben dürfte“, schränkt Kempin ein.

Das Zahlenwerk verdeutlicht in Berthold Vahlsings Augen den dichten Kraftfahrzeug- und Fahrradverkehr auf der Hannoverschen Straße. Die Aufmerksamkeit der Autofahrer werde gebunden durch schlechte Sicht wegen parkender Fahrzeuge, Bäume, den Fußweg, den Radweg und dichtem Kraftfahrzeugverkehr beim Einbiegen auf die Fahrbahn. „Kommt dann noch ein Radfahrer von der falschen Seite, kann das schiefgehen“, sagt Vahlsing.

Der ADFC und die Nienburger Polizei unterstützen daher den Verwaltungsvorschlag der Stadt, einen geradlinigen Schutzstreifen und weitere Modifizierungen wie Abbiegehilfen einzurichten. Kempin hofft zudem, dass der Schutzstreifen bei den Autofahrern zu einer höheren Akzeptanz einer niedrigeren Geschwindigkeit führt.