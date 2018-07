Zwei Monate Haft für Diebstahlhilfe

Angeklagter will Therapie beginnen

Nienburg - Von Wiebke Bruns. Weil er in Nienburg für einen Dieb das Fahrrad gehalten hat, soll ein Angeklagter aus Sulingen für zwei Monate in Haft. Am Verdener Landgericht wollte der 37-Jährige das vom Amtsgericht Nienburg verhängte Urteil anfechten. Die Berufung hatte jedoch keinen Aussicht auf Erfolg. Der drogensüchtige Angeklagte kann den Haftantritt aber noch mit einer freiwilligen Therapie verhindern.