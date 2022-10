Zwei Brände, sechs Vermisste – eine Übung beim BAWN in Nienburg

Feuerwehr und BAWN zeigen sich mit dem Verlauf der Übung auf dem Gelände des Abfallbetriebs zufrieden. Die 90 Kräfte wurden wegen zweier Brände und sechs vermisster Personen alarmiert. © Christin Bruhnke / Feuerwehr Nienburg

Die Feuerwehr hat beim Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg eine Übung absolviert. Nach deren Abschluss waren alle Beteiligten zufrieden.

Nienburg – Zwei Brände und drei vermisste Personen auf dem Gelände des Betriebes Abfallwirtschaft Nienburg/Weser im Nienburger Ortsteil Erichshagen-Wölpe: Für etwa 90 Feuerwehrleute ist kürzlich eine intensive und umfangreiche Übung in der Dämmerung organisiert worden.

Feuerwehrleute proben Wasserversorgung zur Drehleiter und auf dem BAWN-Betriebsgelände

Die Alarmierung erfolgte zunächst bei der Ortsfeuerwehr Holtorf um 18.11 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach habe eine Brandmeldeanlage an zwei verschiedenen Stellen ausgelöst. Nur wenig später seien auch Kräfte aus Nienburg und Langendamm angefordert worden.

Den Feuerwehrleuten sei ein Brand im Betriebsgebäude neben der Haupteinfahrt gemeldet worden, außerdem eine weitere Brandentwicklung im Verwaltungsgebäude im oberen Teil des Betriebsgeländes. Die Räume seien dort so teilweise stark verqualmt, dass mehrere Trupps unter schweren Atemschutz die Gebäude nach den insgesamt sechs vermissten Personen absuchen mussten. Letztlich konnten diese alle ins Freie gebracht werden.

Drei der Vermissten wurden aus dem Betriebsgebäude gemeldet. Dort war die Feuerwehr aus Erichshagen-Wölpe im Einsatz, berichtet Christin Bruhnke, stellvertretende Pressesprecherin der Feuerwehren der Stadt Nienburg, in der Mitteilung. Im oberen Verwaltungsgebäude seien die Einsatzkräfte aus Holtorf und Langendamm beschäftigt gewesen, um die weiteren drei vermissten Personen im verqualmten Gebäude zu suchen.

Auf dem Hof habe die Freiwillige Feuerwehr Nienburg die Drehleiter in Stellung gebracht, um die Wasserversorgung zum Wasserwerfer am Drehleiterkorb zu testen. Darüber hinaus sei der Aufbau der Wasserversorgung auf dem BAWN-Gelände an weiteren Stellen geübt worden.

Nur eine Stunde nach der Alarmierung, gegen 19.15 Uhr, sei der Leitstelle der Abschluss der Löscharbeiten gemeldet worden. Die 90 Feuerwehrleute konnten ihre Übung erfolgreich beenden.

Boris Kindermann, Ortsbrandmeister in Erichshagen-Wölpe, bedankte sich bei allen Beteiligten. BAWN-Chef Arne Henrik Meyer erwiderte den Dank und lobte die gute Zusammenarbeit.