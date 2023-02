Feuer in Krankenhaus gelegt: 56-Jähriger muss in psychiatrische Klinik

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Das Landgericht Verden ist zu einem Urteil gekommen. © Agentur, dpa

Im Gebäude der Helios Klinik Nienburg hatte am Abend des 13. Juni 2022 ein Patient mithilfe von Brennspiritus und Grillanzünder einen Brand gelegt. Am Freitag wurde der geständige 56 Jahre alte Mann wegen schwerer Brandstiftung zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt und seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Verden/Nienburg – „Da er Angst hatte, dass er nach Abschluss der Behandlung nach Gifhorn zurück muss, sah er keinen anderen Ausweg als einen Brand in der Klinik zu legen“, sagte die Staatsanwältin zu Beginn ihres Plädoyers. Es sei die dritte derartige Tat des zahlreich, aber nicht einschlägig vorbestraften Angeklagten gewesen. Sonst verlief es aber immer glimpflich.

In dem Prozess wurde der entstandene Schaden mit rund 130 000 bis 150 000 Euro beziffert. Die direkten Brandschäden waren gering. Eine kleine Fläche des Linoleum-Bodens war geschmolzen und eine Stichflamme hatte die Sitzpolster von Stühlen im Wartebereich zerstört.

Teil des Krankenhauses sieben Monate nicht gebrauchsfähig

Viel größer war der Schaden durch Ruß und Löschwasser der Sprinkleranlagen. „Er hat gewiss nicht gewusst, dass 200 Kubikmeter Wasser aus den Sprinkleranlagen kommen und dieser Teil des Krankenhauses sieben Monate nicht gebrauchsfähig ist“, sagte der vorsitzende Richter Volker Stronczyk. Davon seien alle Verfahrensbeteiligten überrascht gewesen. Aber es sei dem 56-Jährigen sicher klar gewesen, dass es nicht behoben sein wird, „indem man mit dem Feudel durchgeht“.

„Teilweise zehn Zentimeter hoch habe das Wasser gestanden“, so habe es in dem Prozess ein Zeuge beschrieben. Gebrannt hatte es auf der „neurologischen Funktionsdiagnostik“, in der Behandlungen erfolgen, aber keine Patienten untergebracht sind.

Eine Milderung des Strafrahmens wegen verminderter Schuldfähigkeit nahm die Kammer vor, aber nicht wegen eines minderschweren Falls. Dafür sei die Schadenshöhe zu hoch. Eine verminderte Schuldfähigkeit hatte ein psychiatrischer Sachverständiger dem Angeklagten bescheinigt.

„Das Risiko für weitere Brandstiftungsdelikte ist hoch“

Der Mann sei nie länger irgendwo sesshaft gewesen, ein Psychiatrieaufenthalt sei auf den nächsten gefolgt und sein Leben durch eine Persönlichkeitsstörung belastet, berücksichtigte die Staatsanwältin. Wie schon zum Tatzeitpunkt ist der Mann auf einen Rollstuhl angewiesen. Während der Sitzungstage in Verden wurde er mit Sauerstoff versorgt.

„Das Risiko für weitere Brandstiftungsdelikte ist hoch“, so die Einschätzung des Sachverständigen. Ein „Zwang, immer wieder Brandlegungen zu machen“, wurde auch von der Kammer festgestellt, weshalb sie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet hat.

„Wenn man den Angeklagten sieht, fragt man sich, geht von ihm eine Gefahr aus?“, sagte der Vorsitzende. „Sicher nicht für körperliche Auseinandersetzungen, aber Brandsetzungen brauchen keine besonderen körperlichen Fähigkeiten.“

Am Ende der Urteilsbegründung wünschte er dem 56-Jährigen, dass dieser den Rest seines Lebens in einem für ihn vernünftigen Rahmen verbringen kann. Selten seien Angeklagte in einem solch schlechten körperlichen Zustand. „Das haben wir gesehen und beachtet“, so der Vorsitzende.