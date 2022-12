Landkreis Nienburg: Wohngeld verdoppelt sich im Schnitt

Teilen

Für die Beantragung des Wohngelds sind bundesweit neue einheitliche Anträge erstellt worden. © Landkreis Nienburg

Bei der zu erwartenden Menge an Neuanträgen wird es zu monatelangen Verzögerungen bei der Bewilligung kommen.

Landkreis – Bislang erhalten etwa 480 Haushalte im Landkreis Nienburg Wohngeld. Mit der Wohngeldreform, einem Teil der Entlastungspakete der Bundesregierung, wird diese Zahl nach Schätzung der Kreisverwaltung 2023 auf etwa 1500 Haushalte ansteigen. Bei der zu erwartenden Menge an Neuanträgen wird es zu monatelangen Verzögerungen bei der Bewilligung kommen, kündigt die Verwaltung nun in einer Pressemitteilung an.

„Wir erwarten rund 1 000 Haushalte mit kleinen Einkommen, die durch die Reform erstmalig einen Wohngeldanspruch bekommen“, wird Martin Rose, Fachdienstleiter Bundesleistungen beim Landkreis Nienburg, zitiert. „Damit der Landkreis bei der zu erwartenden hohen Arbeitsbelastung das erhöhte Wohngeld zügig auszahlen kann, wäre es hilfreich, wenn von regelmäßigen Sachstandsanfragen abgesehen wird.“

Heizkostenpauschale

Das Wohngeld wird mit der Reform ab 2023 um durchschnittlich 190 Euro pro Monat erhöht. Das ist doppelt so viel wie bisher: Es steigt von jetzt im Schnitt 180 Euro auf 370 Euro pro Monat. Martin Rose weist jedoch darauf hin, dass es sich um Durchschnittswerte handelt, nicht jeder Antragsteller werde ein Wohngeld in dieser Höhe erhalten.

Die Höhe des Wohngeldes berechne sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, der zu berücksichtigenden Miete des Wohnraums oder der Belastung bei selbst genutztem Wohneigentum sowie dem Gesamteinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Das neue Wohngeld beinhalte auch eine Heizkostenpauschale, um die steigenden Heizkosten bezahlen zu können und eine Klimapauschale, um steigende energetische Sanierungskosten in den Mieten abzudecken.

Als grober Anhalt kann der Wohngeld-Plus-Rechner des Bundesbauministeriums dabei helfen herauszufinden, ob ein Wohngeldanspruch besteht und beim Landkreis beantragt werden kann.

Die Kosten der Wohngeldreform werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen.