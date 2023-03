Wind im Haar: Mofa-Touren im Kreis Nienburg

Von: Katrin Köster

Eine Honda Camino in der legendären „Goldwing“-Lackierung samt Fuchsschwanz. Hier haben sie einige Gäste zu einem (alkoholfreien) Stammtisch umfunktioniert. © Stefan Schröder

Marklohe – Sie schimmert golden im Licht der Frühlingssonne. Ein flauschiger, hellbrauner Fuchsschwanz schmiegt sich geradezu aufreizend an ihre Kurven. Wer mit ihr eine Spritztour unternehmen möchte, muss jedoch zuerst an Stefan Schröder vorbei. Ihm und seiner Frau Jessica gehört die golden lackierte Honda Camino samt Schlangenleder-Sitz. „Unser Luden-Modell“, sagt Stefan Schröder scherzhaft. Das Ehepaar betreibt in Marklohe zusammen die „Mofa-Helden“, eine Agentur für Gruppenevents mit den kultigen Zwei-Taktern.

Das güldene Gefährt ist eines von 30 Mofas, die Stefan Schröders Kunden für Ausfahrten oder Events buchen können. Für Schnappatmung bei Nostalgikern, Technikfans und ehemaligen Mofa-Fahrern sorgen Zündapps, Kreidlers, Hercules’ und Piaggios. Das älteste Modell ist eine Hercules, Baujahr 1968. Inzwischen hat Stefan Schröder einen gut gefüllten Terminkalender, in dem sich Familien, Freunde, Kollegen oder Paare aus Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen für Touren anmelden.

Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben

Auf die Idee, ein Mofa-Gruppenerlebnis anzubieten, das in Erinnerung bleibt, kam der Markloher während der Corona-Pandemie: „Ich habe da eines Tages diesen Mofa-Fahrer vor meinem Büro-Fenster in Marklohe langknattern gesehen“, erzählt Schröder. So sei dem selbstständigen Unternehmens-Coach die Idee gekommen, Cliquen ein gemeinsames Erlebnis mit Zwei-Taktern zu ermöglichen. „Dann war auf einmal diese Idee da.“ Von einer Kollegin kam der Tipp, der Schröder letztlich zu seinen Mofas brachte: Deren Bekannter hatte einen kleinen Fuhrpark – wollte sich aber lieber aufs Schrauben als auf Gäste konzentrieren. „Und ich wollte ja eben gerne was mit Leuten machen“, sagt Schröder. Die beiden wurden sich einig – und zwei Tage später hatten Stefan und Jessica Schröder ihre ersten acht Mofas auf dem Hof stehen. Und die fielen laut Schröder quasi sofort auf: „Dann hatten wir auch ganz schnell Leute auf dem Hof, die zu den Mofas wollten“, erzählt der 55-Jährige. Das ganze Jahr durch bietet der Markloher geführte Touren an – bei einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 30 Stundenkilometern. Dafür hat er fünf Guides angestellt. Drei weitere Mitarbeiter kümmern sich in der Werkstatt um das technische Wohl der Zwei-Takter.

Spenden als Ausgleich für Emissionen

Auch der Umweltaspekt ist den Schröders wichtig: Ihnen ist bewusst, dass ihr Fuhrpark neben dem Spaßfaktor auch Emissionen mit sich bringt. Zum Ausgleich spenden sie Stefan Schröder zufolge regelmäßig für Umwelt- oder karitative Projekte. Um fahren zu dürfen, müssen die Gäste eine Mofa-Prüferlaubnis oder einen anderen Führerschein vorlegen, zudem ist Alkohol tabu. „Wir fahren das ganze Jahr. Nur wenn es regnet, verschieben wir den Termin“, ergänzt er. Für Stefan Schröder bedeutet eine Mofa-Fahrt „ein Gefühl von Freiheit, das erste Mal unabhängig zu sein und etwas Cooles zu sammen mit Freunden machen“.

„Unser Sahnestück“, sagt Stefan Schröder über diese Zündapp. Die Zünder-Apparatebau-Gesellschaft war einer der großen deutschen Motorradhersteller von 1921 bis 1984. © Stefan Schröder

Dieses Wir-Gefühl wünschen sich auch seine Kunden. „Wir haben viele Frauen, die mit ihren Freundinnen kommen.“ Ein Ehepaar aus Schifferstadt verbringe seine Urlaube in Marklohe. „Er hat sie damals mit seinem Mofa erobert. Und jetzt kommen sie für Mofa-Touren zu uns, um sich an diese Zeit zu erinnern“, berichtet Schröder. Auch Paare, die an ihrem Hochzeitstag etwas Besonderes unternehmen möchten, sind seine Gäste. Ein Paar ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: Sie sei ganz enthusiastisch im Pril-Blumen-Kleid gekommen. Er habe eine Biker-Kluft getragen und angesichts der Mofas zunächst die Nase gerümpft. „Erst ähh, dann ohhh“, sagt Stefan Schröder. Das Paar war drei Stunden unterwegs. „Danach waren beide glücklich und wollten sich selbst zwei Mofas zulegen“, berichtet der 55-Jährige.

Auch eine Großfamilie mit Eltern, Großeltern, Enkeln und Urenkeln haben Schröders bereits mit fahrbaren Untersätzen versorgt. „Die waren sieben Stunden unterwegs – wir wollten sie schon suchen gehen.“ Weitere Infos: www.mofa-helden.de