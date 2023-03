Vom Benelli-Museum zum „Benelli Bauer“

Von: Beate Ney-Janßen

Alles wegen Benelli: Wilfried Blöthe in seinem neuen Ausstellungsraum. Natürlich auf einer Benelli. © ade

Der Landwirt Wilfried Blöthe hat seinen Traktor gegen ein Motorrad getauscht und präsentiert seinen neuen Austellungsraum seines Benelli-Museums. Natürlich auf einer Benelli.

Rehburg – Ein Hauch von Benzin liegt in der Luft und Wilfried Blöthe schaut sich zufrieden um: alles bereit für einen ersten Schnupper-Auftakt seiner „Benelli Bauer World“. Offiziell wird alles erst Ende Mai mit Motorradfahrern aus vielen Ländern Europas eröffnet. Für Neugierige macht er am Wochenende vom 18. und 19. März, jeweils 11 bis 18 Uhr, schon einmal die Türen auf.

Der Landwirt, der vor langer Zeit den Traktor gegen ein Motorrad eingetauscht hat, ist in seiner Leidenschaft den nächsten Schritt gegangen: Seinem Museum mit historischen Motorrädern der italienischen Edelmarke Benelli hat er nun eine Verkaufsausstellung folgen lassen, die auch die neuesten Modelle parat hat.

Fabrikneue Zweiräder und solche, die schon jede Menge Asphalt hinter sich haben

Er hat es aber nicht lassen können: Hier und da steht zwischen den fabrikneuen Zweirädern auch eines, das bereits auf vielen Straßen unterwegs war. Eines mit Beiwagen. „Da wage ich mich nicht rein – das ist was für Rennfahrer“, sagt Blöthe. Oder jenes mit Insektengesicht. Eine Gottesanbeterin solle das sein, erklärt der Benelli-Bauer. „Die Maschine ist bekannt in der Szene“, sagt er. Als sie zum Verkauf stand, schlug er sofort zu. Ein Einzelstück, das sich jemand hatte anfertigen lassen. Samt Helm und Kombi im Design des männerfressenden Insekts.

Gottesanbeterin: Die Maschine ist ein Einzelstück samt passendem Helm. © ade

Ist etwas selten, historisch oder außergewöhnlich und steht Benelli drauf, ist Blöthe interessiert und fackelt nicht lange. So ist er zu seinem Museum gekommen. Und hat den Showroom in Vorbereitung, von dem er sagt, dass er vermutlich der größte seiner Art in Deutschland sei.

Zwei Standorte in Rehburg: Mardorfer Straße und Nienburger Straße

Nun hat er also zwei Standorte und die Saison kann für ihn beginnen. Sein Museum in Rehburgs Mardorfer Straße öffnet er künftig immer dann, wenn Interessenten sich bei ihm anmelden.

Die „Benelli Bauer World“ in der Nienburger Straße 26 in Rehburg soll hingegen regelmäßig offen sein – zunächst am Wochenende vom 18. und 19. März, ab Mai durchgehend.

Weitere Informationen www.benelli-bauer.com