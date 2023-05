Test beim Stadtradeln in Nienburg: Wie alltagstauglich sind Lastenräder?

Die Lastenrad-Ausfahrt führt auch über die Fußgänger-Weserbrücke. An der Kehre am Ende gibt es dann aber Probleme. © ADFC

Das Lastenrad - eine Alternative zum Auto?

Nienburg – Lastenräder fallen zunehmend auch im Nienburger Stadtbild auf. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen: Einspurig mit zwei Laufrädern hintereinander wie bei einem gewöhnlichen Fahrrad, dreispurig mit drei Rädern oder alternativ auch mit einem Heckgepäckträger, der bei den meisten modernen Lastenrädern, die einen Korb vor dem Fahrer bieten, nicht mehr vorhanden ist. Der ADFC nennt in einer Pressemitteilung außerdem Fahrradanhänger, die einen identischen Zweck verfolgen. Was viele Lastenräder eint, ist der E-Antrieb.

Klaus Wittmershaus, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, hatte im Rahmen des Stadtradelns angeregt, die Alltagstauglichkeit von Lastenrädern intensiver zu analysieren und zu fragen, inwiefern sie eine Alternative zum Auto darstellen. Neben der Möglichkeit, Räder selbst auszuprobieren, habe Uli Hauke, der mit seinem Lastenrad aus Stöckse angereist war, Impulse geben können, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Räder wurden vom Fahrradgeschäft Bohn und dem Rewe-Markt zur Verfügung gestellt, dankt der ADFC in seiner Mitteilung.

Probleme auf engeren Strecken

Bezüglich der Alltagstauglichkeit sei den Anwesenden bald bewusst geworden, dass die gefahrenen Strecken und die transportierten Lasten stark beeinflussen, welches Rad sich am besten eignet: Die dreirädrigen Räder hätten demnach Vorzüge bei großen Lasten. Ein zügiges Fahren auf kurvenreichen Strecken sei jedoch eher mit der zweirädrigen Ausführung möglich. Diese hätten weiterhin den Vorteil, weniger Platz in Anspruch zu nehmen. Dreispurer würden aufgrund der begrenzten Breiten der Radwege häufiger Probleme bekommen. Von entsprechenden Problemen konnte auch mit Blick auf die Fahrradrikscha der Bürgerstiftung berichtet werden.

Vor- und Nachteile beim Lastenrad

Interesse an dem Thema habe auch die Politik gezeigt. Grünen-Stadtratsmitglied Petra Jäkel habe eine große Runde auf dem Kirchplatz gedreht, berichtet der ADFC. Nach den dortigen Tests hätten sich mehrere Akteure noch zu einer kleinen Ausfahrt zusammengetan, um das Lastenrad-Fahren in der Innenstadt und auf der Fußgängerbrücke über die Weser zu testen. Letztere bleibt „aber wohl eher den Fußgängern und Standardrädern vorbehalten“, hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geäußert. Ein beladenes Lastenrad würde mit engen Kehren nicht zurechtkommen.

Ein eindeutiges Fazit konnte es am Ende somit nicht geben. Vor- und Nachteile hätten sich offenbart, sodass die Frage nach der Alternative zum Auto nicht eindeutig ausfallen könne. Eine Ergänzung zum Auto sei das Lastenrad aber allemal. Für eine bessere Bewertung gäbe es aber zu viele Knackpunkte an den Fahrwegen.

