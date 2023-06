Jugendfeuerwehren: Die Sieger kommen aus Warmsen

Teilen

So sehen Sieger aus: Die drei erfolgreichen Gruppen aus Warmsen, Essern-Nordel-Steinbrink und Hilgermissen mit ihren Jugendfeuerwehrwart, den Vertretern der Kreisjugendfeuerwehr sowie den Gästen aus Feuerwehr und Politik. © Kreisjugendfeuerwehr

Landkreis – Schnelligkeit, Genauigkeit und Ausdauer waren in diesen Tagen bei den Kreiswettbewerben der Jugendfeuerwehren im Landkreis Nienburg gefragt. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Essern-Nordel-Steinbrink traten insgesamt 49 Gruppen aus verschiedenen Städten und Samtgemeinden an.

Mit je neun Mitgliedern zeigten sie, was sie auf dem Kasten haben, schreibt Britta Feegel, Sachgebietsleiterin Presse der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg. Die Wettbewerbe waren in zwei Teile gegliedert: Beim A-Teil sollten die Gruppen einen „Löschangriff mit Wasserentnahmestelle der Unterflurhydrant“ zeigen. Der B-Teil bestand aus einem 400-Meter-Hindernislauf.

„Die Veranstaltung war von großer Bedeutung für die Jugendlichen, da sie nicht nur ihre Fähigkeiten im Bereich Feuerwehrwesen demonstrieren konnten, sondern auch die Chance erhielten, ihr Teamwork, ihre Koordination und ihren Ehrgeiz zu präsentieren“, erläutert Feegel. Die Atmosphäre beschreibt sie als „vor jeder Übung von Spannung und Aufregung geprägt, wenn die Teilnehmer aufgereiht auf der Wettbewerbsbahn standen“.

Gefragt waren Schnelligkeit, Genauigkeit und Koordination

Nachdem alle Gruppen ihre Leistungen im A- und B-Teil unter den Augen der Schiedsrichter aus den Landkreisen Diepholz und Schaumburg erbracht hatten, wurde die Punktzahl errechnet, um die Gesamtwertung zu ermitteln. Die Schiedsrichterteams, bestehend aus erfahrenen Feuerwehrleuten, bewerteten verschiedene Aspekte, darunter Schnelligkeit, Genauigkeit, Koordination und die korrekte Anwendung von Feuerwehrtechniken. „Alle teilnehmenden Gruppen haben ihre besten Leistungen gezeigt“, betont Feegel.

Am Ende setzte sich die Jugendfeuerwehr aus Warmsen mit 1402 Punkten als Siegerin durch. Der 2. Platz ging an die Jugendfeuerwehr Essern-Nordel-Steinbrink mit 1386 Punkten und der 3. Platz an die Gruppe Hilgermissen 1 mit 1383 Punkten. Auf den weiteren Rängen folgten Stöckse (Platz 4), die Gemeinde Heemsen (Platz 5), Diepenau (Platz 6), die Gemeinde Heemsen 2 (Platz 7), Haßbergen (Platz 8), Münchehagen (Platz 9) und Raddestorf (Platz 10). „Sie überzeugten allesamt mit ihrer Geschwindigkeit und Präzision bei der Bewältigung der gestellten Aufgaben“, sagt Feegel. „Die Freude über die vorderen Platzierungen und der Stolz der jungen Feuerwehrleute kannten keine Grenzen, als sie ihre Pokale entgegennahmen.“

„Die Kreiswettbewerbe der Jugendfeuerwehren waren ein voller Erfolg“, bilanziert der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Tristan Müller. Das sei aber auch der hervorragenden Organisation und Umsetzung durch die Jugendfeuerwehr Essern-Nordel-Steinbrink mit Unterstützung der jeweiligen Ortsfeuerwehr zu verdanken, betont er.

Lob gab es auch vom Fachbereichsleiter Wettbewerbe für „sehr harmonisch und reibungslos verlaufende Wettbewerbe“. Kreisbrandmeister Bernd Fischer lobte in seinen Grußworten das „einwandfreie und disziplinierte Auftreten der Jugendfeuerwehren“, woran sich nach seinen Worten manche aktive Wehr ein Beispiel nehmen könne. Der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Uchte, Jörn Pralle, brachte in seinen Grußworten seine Begeisterung über die Veranstaltung und seine Vorfreude auf das in 2024 in Uchte stattfindende Kreiszeltlager zum Ausdruck. Die Gesamtliste ist einzusehen unter www.kjf-nienburg.de > Service > Download Bereich > Siegerlisten > Kreiswettbewerb.