Weserputz im Landkreis Nienburg: Rote Säcke für den Umweltschutz

Teilen

Anlässlich des „World Cleanup Day“ sind die roten Weserputz-Säcke und Warnwesten zum ersten Mal eingesetzt worden. Künftig soll man daran engagierte Müllsammler direkt erkennen, hoffen die Initiatoren von der BAWN. © BAWN

Müllsammeln für die Umwelt. Das ist seit Fridays for Future abgesagt, hat im Landkreis Nienburg aber schon länger Tradition. Unter Namen „Weserputz“ weitet der Betrieb Abfallwirtschaft solche Aktionen aus.

Landkreis – Gemeinsam Abfallsammeln – das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern schweißt Ortschaften auch zusammen. Deshalb unterstütze der Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg (BAWN) Müllsammelaktionen jetzt noch besser, teilt die BAWN in einem Schreiben an die Presse mit. Unter dem Namen „Weserputz“ wird künftig im Landkreis aufgeräumt.

Beflügelt durch die „Fridays for Future“-Bewegung sind Müllsammelaktionen modern geworden. Auch der BAWN werde aufgrund dieses Trends immer häufiger um Unterstützung bei Sammelaktionen gebeten, heißt es von der Anstalt öffentlichen Rechts.

Schulen, Vereine sowie private Gruppen seien 2022 auf den BAWN zugekommen. Ihren gesammelten Müll hatte das Unternehmen gebührenfrei entsorgt. Gemeinsam mit der Klimaschutzagentur und der Stadt Nienburg habe der BAWN im September zum gemeinsamen Müllsammeln anlässlich des „World Cleanup Days“ aufgerufen. „Mehr als 600 Teilnehmer waren rund um den Aktionstag dabei und haben damit den Auftakt zur Weserputz-Kampagne gestaltet“, sagte AWN-Sprecherin Johanna Müller, die das Projekt begleitet.

Müller zufolge haben Aufräumtage im Landkreis eine lange Tradition. Schon bevor trendige Sammelaktionen organisiert worden waren, hieß es in vielen Gemeinden jedes Frühjahr „Unser Dorf räumt auf“. Der BAWN sei daran interessiert, diesen aktuellen Trend sowie die traditionsreichen Sammelaktionen weiter zu unterstützen und auszubauen, so die Sprecherin. Aus diesem Grund sei die Kampagne „Weserputz“ ins Leben gerufen worden Der BaWN möchte so die Themen „saubere Umwelt“ und „Abfallvermeidung“ in die Öffentlichkeit bringen. Um die Müllsammelaktionen besser planen zu können und um die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Arbeitsmaterial ausrüsten zu können, bittet der BAWN um eine rechtzeitige Anmeldung der einzelnen Sammelaktionen – mindestens vier Wochen vor dem geplanten Termin. Dazu steht ein Anmeldeformular unter www.bawn.de/weserputz zur Verfügung.

Jede Gruppe erhält laut Müller gekennzeichnete Weserputz-Abfallsäcke, die gebührenfrei an den zentralen Wertstoffhöfen in Nienburg, Hoya, Uchte und Leese abgegeben werden können. Nach Bedarf stellt der BAWN allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Handschuhe zur Verfügung. In begrenzter Menge können sie auch Warnwesten und Eimer ausleihen.

„Der BAWN entsorgt weiterhin gebührenfrei die anfallenden Abfälle und stellt bei Bedarf auch Container zur Verfügung“. Fragen beantwortet Johanna Müller per Mail an mueller.johanna@bawn.de oder unter 05021/9219-207.