Müllsammlung als Geburtstagswunsch

Wochenlang hat Lennart Retzlaff Abfall am Wegesrand im Nordertor gesammelt. Verwendet hat er dafür die roten „Weserputz“-Säcke vom BAWN sowie weitere Tüten, die er mit einem „Weserputz“-Aufkleber gekennzeichnet hat. © Dombrowski

Lennart Retzlaff organisiert Weserputz-Aktion in Nienburg

Nienburg – Ein besonderer Geburtstagswunsch wurde nun Lennart Retzlaff erfüllt: Der Nienburger hatte Freunde und Familie um Unterstützung beim Müllsammeln gebeten. Die Helfer zeigten sich beeindruckt vom Engagement des 29-Jährigen und packten gerne mit an. Seit dem Sommer sammelt der Nienburger Müll im Stadtgebiet. „Den Anstoß dazu hat mir mein Bruder gegeben.

Er meinte, man könnte ja mal eine Zigarettenkippe mehr einpacken, wenn man schon seinen eigenen Müll mitnimmt“, wird der junge Mann in einer Mitteilung der BAWN (Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg Weser) zitiert.

Beim Spaziergang vom Abfall genervt und gehandelt, statt gemeckert

Lennart Retzlaff war zudem mehr und mehr genervt vom Abfall entlang seiner Spazierwege und hat daher gehandelt, statt nur zu meckern: Gerne sei er an der Weser unterwegs und lässt nichts liegen, was dort nicht hingehört. Eine Mülltüte sowie einen Müllgreifer hat er immer dabei. „Es ärgert mich allerdings, wenn ich ein paar Tage später wieder an den gleichen Wegen bin und es dort schon wieder verdreckt ist“, sagt der Nienburger.

Doch entmutigen lässt sich Retzlaff davon nicht. Viel Müll hat er in den vergangenen Wochen im Nordertor gesammelt. An den Fußwegen nahe des Mußriedesees sind ihm die Abfälle besonders aufgefallen. Daher hat er es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Bereich zu säubern. „Ich bin etwa jeden zweiten Tag losgegangen und habe versucht, den Müll in öffentlichen Mülleimern zu entsorgen. Es war aber einfach zu viel“, so Retzlaff. Deshalb habe er sich Ende Januar an den Betrieb für Abfallwirtschaft Nienburg/Weser (BAWN) gewendet. Dort seien kurz zuvor die Aktions-Abfallsäcke für die neue Weserputz-Kampagne angekommen. „Es ist toll, wenn sich jemand so für seinen Stadtteil engagiert. Daher unterstützen wir Herrn Retzlaff gerne und nehmen die Abfälle als sogenannte wilde Ablagerungen an“, schreibt Johanna Müller, die sich beim BAWN um die neue Kampagne für Müllsammelaktionen kümmert.

Unterstützung von Freunden und Familie

Zielstrebig hat Retzlaff die roten Weserputz-Säcke gefüllt und an mehreren Stellen zunächst gesammelt. Unterstützung hat er sich von seinen Freunden und der Familie anlässlich seines Geburtstags Mitte Februar gewünscht. Statt Geschenken wollte er helfende Hände sowie Transportmöglichkeiten für den gesammelten Abfall haben. „Es ist beeindruckend, wie viel Müll Lennart in den Wochen gesammelt hat. Er hat uns sehr motiviert, mitzuhelfen. Selbstverständlich haben wir ihn gerne unterstützt“, wird auch sein Schwager Kevin Dombrowski zitiert, der einen Anhänger für die Aktion organisiert hat.

Unterstützung gibt es von Niklas Niemeyer (l.), seiner Tochter Mathilda sowie Jan-Imo Retzlaff. Gerne wollen sie sich an weiteren Aktionen beteiligen. © Retzlaff

Als alle Säcke verladen waren, haben die Freunde selbst noch nach Abfällen entlang der Wege gesucht. „Wir haben aber nicht einmal mehr Zigarettenstummel gefunden. Lennart hat ganze Arbeit geleistet“, schildert Dombrowski. Daher ist kurzerhand noch eine Truppe weitergezogen und hat entlang des Weserufers Abfall gesammelt. Zeit dafür hatten die Helfer auch, da Retzlaffs Aktion nicht unbemerkt geblieben war: Bereits einige Tage zuvor hatten Anwohner die gelagerten Mülltüten im Nordertor entdeckt. Sie wollten den fleißigen Müllsammler unterstützen und haben ebenfalls eine Weserputz-Aktion angemeldet, um die Abfälle zu entsorgen. Auch sie wollten selbst noch weiteren Müll an den Fußwegen sammeln, stellten aber fest, dass dort schon ordentlich aufgeräumt wurde.

„Es war etwas schade, dass viele meiner Müllsäcke schon entsorgt wurden. Ich hätte gerne alles noch einmal auf einem Haufen gesehen“, sagte Retzlaff. Doch es freut ihn, dass er so ein Zeichen setzen konnte.

Mitmachen

Wer sich ebenfalls für einen sauberen Landkreis engagieren möchte, wird vom BAWN mit Müllsäcken, Handschuhen und weiteren Materialien unterstützt. Die Anmeldung erfolgt online unter https://www.bawn.de/weserputz