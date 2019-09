Anerkennung für Wesavi

Zusammentreffen bei der Preisverleihung in Bochum: Bürgermeister Henning Onkes, Geschäftsführer Olaf Seemeyer, seine Kollegin Sandra Kulinna und Georg Hennig als Aufsichtsratsvorsitzender der Bädergesellschaft haben die Anerkennung entgegengenommen.

Nienburg - Das Nienburger Schwimmbad Wesavi zählt zu den besten kommunalen Schwimmbädern. Die Stiftung „Lebendige Stadt“ hat dem Ganzjahresbad jetzt eine Anerkennung zugesprochen.

Die vom Hamburger Unternehmer Alexander Otto gegründete Stiftung „Lebendige Stadt“ und der Deutsche Olympische-Sportbund (DOSB) haben in einem Wettbewerb das beste kommunales Schwimmbad gesucht. Insgesamt hatten sich 275 Städte und Kommunen aus vier europäischen Ländern beworben.

Preiswürdig waren Schwimmbäder, die maßgeblich zum Erlernen des Schwimmens und Sporttreibens beitragen sowie ökonomisch und ökologisch nachhaltig im Betrieb sind, berichtet die Stiftung in einer Pressemitteilung. Gesucht wurden Bäder, die Vorbild- und Nachahmungscharakter für andere Städte und Kommunen haben.

Ausgezeichnet als das beste Bad wurde das elypso-Schwimmbad der bayerischen Stadt Deggendorf. Anerkennungen gingen an das Wesavi in Nienburg sowie nach Erding (Bayern) und Schorndorf (Baden-Württemberg).

Nienburger bei Preisverleihung in Bochum

Mit bei der Preisverleihung dabei waren Bürgermeister Henning Onkes, Geschäftsführer Olaf Seemeyer, seine Kollegin Sandra Kulinna und Georg Hennig als Aufsichtsratsvorsitzender der Bädergesellschaft. Sie waren ein Teil der rund 350 Gäste, die am Dienstagabend im Bochumer Ruhrstadion mit Spannung auf das Ergebnis des Wettberwerbs gewartet haben.

Schon im Vorfeld zeigten sich die Verantwortlichen erfreut, über die gute Platzierung. Anfang August wurde bekannt, dass das Wesavi unter den Top vier Bädern gelandet ist. „Das ist ein Grund zur Freude“, sagte etwa Henning Onkes. Auch Georg Hennig zeigte sich glücklich udn stolz über das Ergebnis. Welcher Platz es genau werden würde, war für ihn zweitrangig. Generell sei die Top-vier-Bewertung ein positives Zeichen gewesen und zeige, dass sich das Wesavi hinter den Angeboten anderer Kommunen nicht verstecken müsse.

„Schwimmbäder tragen zur Lebensqualität bei“

„Schwimmbäder haben elementare Funktion bei der Vermittlung der Schwimmfähigkeit. Damit sind sie ein wichtiger kommunaler Bezugspunkt für viele Bürger und tragen zur Lebensqualität einer Stadt bei. Viele Kommunen mussten aber aufgrund hoher Betriebskosten bereits Bäder schließen. Mit dem Preis möchten wir auf Badkonzepte aufmerksam machen, die durch ihr vielfältiges Angebot und einen ökonomisch und nachhaltigen Betrieb Vorbild für andere Kommunen sind“, sagte Alexander Otto, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung „Lebendige Stadt“ zu dem Wettbewerb.

„Schwimmbäder sind für Vereine und Schulen in Sportdeutschland für Training und Wettkampf unverzichtbar, außerdem bieten sie der ganzen Bevölkerung die Möglichkeit für Sport und Erholung. Vor allem aber sind sie der Ort, an dem Kinder schwimmen lernen können. Wie wichtig das ist, kann man jeden Sommer sehen – schwimmen können kann Leben retten. Wir beglückwünschen die Preisträger und hoffen, dass sie viele Nachahmer finden“, so DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

