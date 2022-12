Landkreis Nienburg: Wer bekommt Weihnachtsgeld?

Wer bekommt Weihnachtsgeld? Ein genauer Blick in den Arbeitsvertrag gibt Aufschluss. © NGG

Beschäftigte sollten prüfen, ob sie einen Anspruch auf Weihnachtsgeld haben oder nicht.

Landkreis – Der Countdown zum Jahresende läuft – und damit auch der Endspurt fürs Weihnachtsgeld: „Beschäftigte im Landkreis Nienburg sollen prüfen, ob sie zu Weihnachten Anspruch auf die Sonderzahlung haben“, rät die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einem Schreiben an die Presse.

„Ob den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zusteht, ist in den meisten Tarifverträgen geregelt – zum Beispiel in der Gastro-Branche und im Bäckerhandwerk. Und trotzdem lassen viele Gastronomen, Hoteliers und Bäckermeister ihr Personal leer ausgehen“, sagt Lena Melcher von der NGG-Region Hannover. Das Weihnachtsgeld komme in der Regel mit der November-Lohnabrechnung aufs Konto. Insbesondere für die rund 6120 Menschen, die im Landkreis Nienburg laut Arbeitsagentur lediglich einen Minijob haben, lohne sich ein genauer Check.

Anspruch auf die Extra-Zahlung

„Wenn der Chef seinen Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zahlt, dann haben auch die Minijobber im selben Unternehmen Anspruch auf die Extra-Zahlung“, erklärt Melcher. Die Höhe des Weihnachtsgeldes richte sich nach der jeweiligen Arbeitszeit. Auch Auszubildende würden häufig um das Weihnachtsgeld gebracht – gerade dort, wo es keinen Betriebsrat gebe. Wer nach Tarifvertrag arbeite, habe beim Weihnachtsgeld grundsätzlich die besseren Karten, betont Melcher. Sie verweist auf aktuelle Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung.

Danach erhalten 79 Prozent der Beschäftigten, die in einem tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, die Extra-Zahlung. Zum Vergleich: Dort, wo kein Tarifvertrag gilt, sind es nur 42 Prozent. Im Zweifelsfall lohne sich ein Anruf bei der zuständigen Gewerkschaft, rät Melcher.

Bei Rückfragen: Die NGG-Region Hannover informiert über das Weihnachtsgeld unter 0511/121020 oder region.hannover@ngg.net.