Weitere Zeugenaussagen im Prozess wegen Schießkuli

Von: Wiebke Bruns

Von drei geladenen Zeugen tauchte einer beim Prozess nicht auf. © Archiv

Verden/Nienburg – Um die fünfte von acht Anklageschriften ging es am fünften Verhandlungstag im Schießkugelschreiber-Prozess am Landgericht Verden. Geladen waren unter anderem die drei Männer, in deren Richtung der 33-Jährige am 26. April 2021 geballert haben soll. Einer kam gar nicht erst, ein anderer wollte den Angeklagten nicht belasten und der Dritte befürchtet, dass der Nienburger plötzlich wieder an der Westlandstraße auftauchten könnte.

Dort habe sich der 33-Jährige oft bei einem Bekannten aufgehalten. „Ich habe ihm tausend Mal gesagt, hör auf, hier zu ballern“, berichtete der 48-Jährige. Am Tattag sei er nach Hause gekommen und „sofort war Knallerei“. Während er sich sein Essen warm machte, habe der Angeklagte am Fenster „irgendwas gemacht“. Aus Angst habe er seine draußen im Sandkasten spielende Tochter ins Haus geholt. Dann habe es wieder geknallt.

„Ich bin raus, nahm eine Schaufel und habe gesagt: Komm’ raus. Man konnte sehen, dass er zur Tür läuft. Ich stand seitlich“, schilderte der Zeuge und belastete sich selbst. Darauf geachtet habe er, den Angeklagten „nicht mit der scharfen Seite zu treffen“. Nach dem ersten Schlag habe der 33-Jährige noch mal gefeuert. „Dann habe ich weiter mit der Schaufel gehauen“, sagte der Nienburger. Dann stoppte der Vorsitzende Richter den Zeugen, denn dieser müsse sich nicht selber belasten. Damals habe er selbst einen Schlag abbekommen, so der 48-Jährige. Jedoch von einer Person, die er nicht erkannt haben will. Laut dem zweiten Zeugen handelte es sich um den Cousin des Angeklagten, der beim Prozessauftakt noch mit auf der Anklagebank saß. Aber nur wegen einer anderen Tat. Der 23-Jährige wurde zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Nach der Auseinandersetzung vor der Haustür des Nachbarhauses sei der Angeklagte wieder hinein gegangen und habe am Fenster mit etwas herumgefuchtelt. Die verwendete Waffe habe ausgesehen wie ein Röhrchen, metallisch, hell, schildert der Zeuge. Er und die beiden anderen Zeugen hielten sich noch draußen auf. „Es gab eine Wortrangelei.“ Der Angeklagte habe geschrien: „Ich bringe deine Kinder um!“ Was die Anzahl der Schüsse betrifft und in welche Richtung diese gingen, dazu ging es in den Zeugenaussagen durcheinander.

Irritiert waren beide Zeugen, dass es sich bei dem Angeklagten um den 33-Jährigen handelt, weil in deren Ladung nur der Name des bereits verurteilten Angeklagten stehe. „Ich will nichts sagen, was Sie ihm dann zur Last legen“, sagte der zweite Zeuge zum Richter. Die Begründung des 42-Jährigen: „Wir haben uns immer gut verstanden. Er ist ein guter Junge.“

Die Aussage dieses Zeugen wurde zur Geduldsprobe, aber nach Ermahnungen zur Wahrheitspflicht lief es halbwegs. Der dritte Zeuge erschien gar nicht. Ihm wurden 500 Euro Ordnungsgeld auferlegt.