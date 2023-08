Vollsperrung von Teilabschnitt der B 215 zwischen Holtorf/Rohrsen

Für den ersten Bauabschnitt geht die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr von einer Bauzeit von etwa drei Wochen aus. © NLSTBV

Am 28. August ist Baubeginn für die Fahrbahnsanierung zwischen Holtorf und Rohrsen. Währenddessen wird eine Umleitung ausgeschildert.

Holtorf/Rohrsen – Risse und tiefergehende Schäden belasten die Bundesstraße 215. Auf einem Teilabschnitt zwischen Holtorf und Rohrsen werden diese Fehler nun behoben. Dafür ist ab Montag, 28. August, eine Vollsperrung notwendig.

Geplant sind laut Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg zwei Teilabschnitte. Der am 28. August eingerichtete Abschnitt reicht vom Ortseingang Rohrsen vor der Einmündung Alter Kirchweg bis zum Knotenpunkt mit B 209 Flecken Drakenburg. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Asphaltdecke in diesem Bereich erneuert worden sein, heißt es weiter. Autofahrerinnen und -fahrer können Haßbergen und Rohrsen weiterhin über die Bundesstraße 215 aus Norden kommend erreichen.

In die Zukunft blickend teilt die Landesbehörde mit, dass der zweite Teilabschnitt der Maßnahmen vom Knotenpunkt B 209 Flecken Drakenburg bis zum Kreisel am Restaurant Asia World in Holtorf reichen wird. Der Anwohnerverkehr wird in diesem Bereich noch eingeschränkt möglich sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Im zweiten Bauabschnitt werde außerdem der parallel verlaufende Radweg bis zum Knotenpunkt mit der B 209 saniert. Nähere Informationen über eine Umleitung für den Radverkehr, plant die Landesbehörde zeitnah zur Maßnahme mitzuteilen.

Die Fahrbahnsanierung im Bereich des ersten Teilabschnittes wird voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen. Witterungsbedingte Verzögerungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Kosten für beide Abschnitte liegen bei insgesamt 1,3 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden. Anliegende Bürger sowie betroffene Gewerbetreibende werden mithilfe einer Hauswurfsendung über die Maßnahme und ihren zeitlichen Ablauf informiert.

Die Landesbehörde dankt in ihrer Mitteilung für das Verständnis der Anwohnerinnen und Anwohner und bittet um Vorsicht im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken.

Umleitung Während der Fahrbahnsanierung wird eine Umleitung ausgeschildert. Diese führt von Norden kommend ab Hassel über die Landesstraße 330 nach Hoya, von dort aus weiter über die L 351 nach Marklohe und dann über die B 6 nach Nienburg. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern aus Nienburg wird diese Strecke in umgekehrter Richtung empfohlen.

Wer die B 215 aus Osten kommend über die Bundesstraße 209 anfahren würde, wird ab Rethem über die Landesstraße 192 nach Rodewald und anschließend über die B 214 nach Steinbeck geleitet.