Nienburg: Vodafone baut Mobilfunknetz aus

Von: Katrin Köster

Sie bringen die 5G-Technologie zum Laufen: Monteure des Anbieters Vodafone arbeiten auf einer Mobilfunkstation. © vodafone

Landkreis – Auf schnelles Internet möchten immer weniger Menschen unterwegs verzichten. Im Kreis Nienburg gibt es jedoch so manche Ecke, die eher ein Schattendasein fristet, was den schnellen Mobilfunk angeht. Volker Petendorf, Sprecher von Vodafone, bestätigte gestern auf Anfrage, dass der Konzern derzeit das bestehende Netz in der Region ausbaut und 5G+ einführt. In diesen Tagen habe der Konzern eine Mobilfunkstation für 5G+ im Landkreis in Betrieb genommen, bestätigt Petendorf.

Geplant sind demnach bis zur Jahresmitte 2023 drei weitere Mobilfunk-Projekte im Kreisgebiet. Vodafone will Funklöcher schließen, das bestehende Netz verstärken und eben die 5G+-Technologie einführen, fasst Volker Petendorf zusammen.

Vodafone-Sprecher: „Mobiler Datenverkehr im Kreis wächst rasant“

„Wir haben festgestellt, dass der mobile Datenverkehr auch im Landkreis Nienburg rasant wächst“, erklärt der Sprecher. Die jährliche Steigerungsrate betrage 28 Prozent. „Die Menschen wollen eben auch unterwegs ein Fußballspiel von Werder Bremen streamen, soziale Medien nutzen, die Nachrichten lesen oder einfach surfen“, sagt Petendorf.

Derzeit gibt es von Vodafone 36 Mobilfunk-Standorte im Landkreis, an diesen soll „nach und nach“, so Petendorf, 5G und 5G+ installiert werden. Derzeit steht 5G an 17 dieser Stationen zu Verfügung, zwei Exemplare liefern bereits 5G+.

„Konkret wird Vodafone in den nächsten zwölf Monaten einen bestehenden Standort in Steyerberg zu einem 5G-Stadort aufwerten, indem dort erstmals 5G-Technologie installiert wird“, kündigt das Unternehmen an. Zudem soll eine Breitband-Station in der Stadt Nienburg zusätzliche Antennen bekommen, damit mehr Menschen diese schnelle Datenautobahn nutzen können.

Was bedeutet 5G? Der Bundesverband der Verbraucherzentralen in Deutschland erklärt die Technologie folgendermaßen: „5G ist der Nachfolger von 4G (LTE) und bezeichnet die fünfte Generation des Mobilfunks.“ Der 5G-Standard ermöglicht demnach eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragung als LTE und damit Kommunikation in Echtzeit. In einigen Städten ist 5G seit Juli 2019 verfügbar. Es sollen fortlaufend weitere Städte in Deutschland mit 5G angebunden werden. Der neue Mobilfunkstandard soll die Digitalisierung vieler Lebensbereiche unterstützen.

Vodafone nennt hier das Beispiel des autonomen Fahrens, das ohne Kommunikation in Echtzeit nicht funktioniert. Den Verbraucherschützern zufolge haben derzeit neben Vodafone auch Telekom, o2 Telefónica und 1&1 Drillisch Frequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration ersteigert.