VHS-Delegation aus Nienburg reist zum Austausch in die USA

Der Rio Grande bei Las Cruces in New Mexico (2016). Lang anhaltende Trockenheit macht dem Fluss zu schaffen. © imago/Zuma Press

„Neun Volkshochschulen und ihre Pendants in Großbritannien, der Ukraine und den USA führen bis Ende 2023 in enger Zusammenarbeit mit ihrer jeweiligen Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft grenzüberschreitende Aktivitäten zu außenpolitisch relevanten Kultur- und Bildungsthemen im Rahmen der Agenda 2030 durch – und Nienburg ist dabei“, freut sich VHS-Leiter Stephan Kaps. Eine vierköpfige Delegation wird schon Ende der Woche in die USA aufbrechen.

Landkreis – Vor einem Monat hatte die Nienburger Volkshochschule eine Delegation aus Albanien, Georgien, Moldau und Ukraine empfangen, und den Gästen die hiesigen Strukturen der Erwachsenenbildung nähergebracht (wir berichteten). Nun bereitet sich eine Nienburger Delegation auf eine Reise vor: Julia Goslar (VHS, Bereich Arbeitsmarktintegration), Claudia Eckhardt (Landkreis, Bildungskoordinatorin), Franziska Materne (Klimaschutzagentur, Leiterin Klimaschutz) und Jörg Meyer (Stadt Nienburg, Theaterleiter) werden für eine Woche in die USA reisen, um in Las Cruces im Bundesstaat New Mexico beispielsweise über Bildungsabschlüsse, Fachkräftesicherung und Arbeitsmarktintegration zu sprechen.

Stephan Kaps, Leiter der VHS Nienburg, ist es laut Pressemitteilung gelungen, den Landkreis Nienburg bei dem Austauschprojekt „urban xchange“ des DVV International einzugliedern und Mittel von mehr als 25 000 Euro zu bekommen. Für das Nienburg Quartett beginnt die Reise Ende dieser Woche. Im Vorfeld seien die Austauschpartner zu mehreren Videokonferenzen zusammengekommen, sodass in Las Cruces sofort mit der inhaltlichen Arbeit begonnen werden könne.

Wie werden Personen in den USA fort- und weitergebildet?

„Wie werden Personen in den USA fort- und weitergebildet? Ist es möglich, Bildungsabschlüsse nachzuholen? Wer finanziert entsprechende Maßnahmen? Wie erfolgt die Fachkräftesicherung? Welche Datengrundlagen gibt es für Arbeitsmaßnahmen? Welche Kurse werden Erwerbslosen angeboten für eine gelungene Arbeitsmarktintegration“ – diese Fragen nennt die VHS in ihrer Mitteilung für die Themenliste der kommenden Woche. Dazu soll es einen deutlichen Kulturschwerpunkt geben, bei dem die Finanzierung und Sicherung der Angebote im Vordergrund stehen soll. Außerdem hoffen die Nienburger ein Bild davon zu erhalten, welchen Herausforderungen Las Cruces sich im Kultursektor gegenübersieht.

Den dritten Schwerpunkt wünschen die Nienburger auf den Klimawandel zu legen. So sei der Austausch unter das Motto „sister rivers – Geschwister-Flüsse“ gestellt worden: auf der einen Seite die Weser, an der es immer mal wieder zu Überschwemmungen kommt, auf der anderen Seite der Rio Grande, der unter lang anhaltender Trockenheit leidet. „Bauliche Veränderungen, der Ausbau nachhaltiger Energie – Trinkwasserversorgung – auch in diesem Bereich wurde ein volles Programm erarbeitet“, erklärt die VHS in ihrer Mitteilung.