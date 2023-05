Nienburg: Beschuldigter soll in psychiatrisches Krankenhaus

Von: Wiebke Bruns

Kurz vor dem Abschluss steht das Sicherungsverfahren mit einem 37 Jahre alten Beschuldigten aus Nienburg, der am 12. Oktober 2022 versucht haben soll, in der Kreisstadt eine Frau in deren Wohnung zu vergewaltigen

Verden/Nienburg – Der psychisch kranke Mann stand zum Tatzeitpunkt unter laufender Bewährung und hatte gegen Auflagen verstoßen. In seinem Plädoyer kritisierte der Anwalt des Opfers, dass die zuständige Strafvollstreckungskammer nicht früher gehandelt habe.

Besorgniserregende Ausführungen

„Hier hätte mit mehr Sorgsamkeit beziehungsweise vorhandenen Mitteln bei der Strafvollstreckungskammer vielleicht sogar die Tat verhindert werden können“, kritisierte der Nebenklagevertreter. Er nahm Bezug auf die, wie bereits berichtet, „besorgniserregenden“ Ausführungen des zuständigen Bewährungshelfers.

Genauso wie die Staatsanwältin und die Verteidigerin hat der Jurist keine Zweifel, dass der Beschuldigte die Tat, so wie sie ihm vorgeworfen wird, begangen hat. Und selbst die Verteidigerin hat in ihrem Plädoyer die Unterbringung ihres Mandanten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Diese war in einem früheren Urteil schon mal angeordnet, später jedoch zur Bewährung ausgesetzt worden. Der Nebenklagevertreter hält es sogar für erforderlich, über eine spätere Sicherungsverwahrung nachzudenken.

Großmutter gegen Kopf und Gesicht geschlagen

Ein psychiatrischer Sachverständiger bescheinigt dem 37-Jährigen eine paranoide Schizophrenie und einen multiplen Substanzmissbrauch mit Alkoholabhängigkeit. Der Beschuldigte habe das Unrecht der Tat nicht einsehen können und sei somit schuldunfähig.

Zur Vita des Beschuldigten konnte der Experte berichten, dass der Mann in Stade aufgewachsen und früh in eine Pflegefamilie gekommen sei. Später dann in ein Internat im Heidekreis und während dieser Zeit habe der Mann angefangen, Alkohol und Cannabis zu konsumieren, berichtete der Sachverständige.

Nach der Geburt seines heute zwölfjährigen Kindes habe der Beschuldigte das Gefühl entwickelt, bestrahlt zu werden. Davon überzeugt, habe der zahlreich vorbestrafte Mann vor acht Jahren im stark alkoholisierten Zustand seine Großmutter gegen Kopf und Gesicht geschlagen. Um zu erfahren, mit wem sie telefoniert habe.

In dem anschließenden Strafverfahren sei eine Schuldunfähigkeit festgestellt, die Unterbringung angeordnet und diese am 17. März 2021 zur Bewährung ausgesetzt worden. Neuer Wohnsitz war eine Einrichtung mit Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für psychisch kranke Menschen in Nienburg.

Dort ist es „schnell schwierig geworden“, so der Sachverständige. Der Beschuldigte habe erneut Alkohol und Drogen konsumiert, was zu einer erneuten Unterbringung geführt habe. Im Februar 2022 habe der Mann nach Nienburg zurückkehren dürfen.

Von Strahlemännern bestrahlt

Der Beschuldigte ist überzeugt, von Strahlemännern bestrahlt zu werden. Diese hätten ihn gezwungen, keine Medikamente mehr zu nehmen, aber Amphetamine und Alkohol. Auch zu der Tat hätten sie ihn gezwungen. „Die haben mir Gewalt eingespeichert“, soll er dem Sachverständigen gesagt haben.

Der Experte sprach von „typischen Symptomen der Schizophrenie“ und einem „schweren psychiatrischen Krankheitsbild“. Die Besonderheit bei der Erkrankung des Beschuldigten sei es, dass es ihm unter der Medikamentation schlechter geht. „Angst ist Hauptsymptom der Schizophrenie und Alkohol nimmt leider Angst.“ Die Folge eines Alkoholrückfalls sei somit eine kurzzeitige Verbesserung, aber langfristig eine Zunahme der Symptomatik.

Dementsprechend konnte der Sachverständige prognostizieren, was passieren würde, sollte der Beschuldigte als freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Die Einrichtung in Nienburg würde ihn nicht mehr aufnehmen. Folgen würde die Obdachlosigkeit. Er würde die Medikamente absetzen und „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder Straftaten begehen“.

Das Urteil soll am 26. Mai verkündet werden.