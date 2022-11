Versuchter Totschlag mit einem Schießkugelschreiber

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Elf Anklageschriften sind am Montag gegen den Mann verlesen worden. Eine Zeugin erkannte ihn, als die Pflichtverteidigerin sie auf die Probe stellte, wieder. © Wiebke Bruns

Ein Nienburger ist des versuchten Totschlags mit einem Schießkugelschreiber angeklagt. Außerdem muss er sich wegen räuberischer Erpressung verantworten.

Verden/Nienburg – Rekordverdächtige elf Anklageschriften wurden am Montag am Landgericht Verden beim Auftakt eines Strafprozesses verlesen. Seit März 2020 sind immer neue Verfahren hinzugekommen. Nun droht dem 33-jährigen Nienburger nicht nur eine mehrjährige Haftstrafe wegen diverser Straftaten, darunter schwere räuberische Erpressung und versuchter Totschlag mit einem Schießkugelschreiber, sondern auch Sicherungsverwahrung.

Körperverletzung, Fahrt unter Drogeneinfluss, Bestechung, versuchter Totschlag ‒ insgesamt elf Anklageschriften

Der ersten Anklage liegt ein Tatvorwurf aus Dezember 2019 zugrunde. Wie in allen Fällen lag der Tatort in Nienburg. Vor nunmehr fast drei Jahren soll der Angeklagte in einem Discounter eine Körperverletzung begangen haben, als er eine Mitarbeiterin gegen eine Wand drückte.

Weiter ging es im Januar 2020 mit dem Vorwurf des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Auf der Flucht vor der Polizei soll er auf 100 Stundenkilometer beschleunigt und Fußgänger gefährdet haben. In einem anderen Fall war er laut Anklage mit mindestens 1,73 Promille unterwegs gewesen. Zu den weiteren Vorwürfen gehören das Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz, der Verstoß gegen die Führungsaufsicht und gegen das Gewaltschutzgesetz und ein Bestechungsversuch während einer Polizeikontrolle.

Im August 2020 habe der Angeklagte versucht, eine Frau zur Begleichung angeblicher Schulden ihrer Schwester in Höhe von 2000 Euro zu nötigen. „Er wisse, wo sie wohne und werde sie entführen“, habe er der Zeugin gedroht und ihr eine goldene Patrone gezeigt. In einem anderen Fall habe er erfolgreich 1500 Euro gefordert und unter Vorhalt eines Klappmessers gedroht, die Kinder der Geschädigten umzubringen.

Im April 2021 soll der vorbestrafte 33-Jährige, der trotz aller Vorwürfe auf freiem Fuß ist, in vier Fällen versucht haben, einen Menschen zu töten. Aus der Wohnung eines anderen Mannes an der Westlandstraße soll er mit einem Schießkugelschreiber geschossen haben. Als ein Bewohner aus einem gegenüberliegenden Haus „den Eindruck hatte“, dass von dem Angeklagten in Richtung seiner fünfjährigen Tochter gezielt wird, habe er sein Kind reingeholt und den Angeklagten aufgefordert, damit aufzuhören.

Der Angeklagte soll auf ein fünfjähriges Mädchen geschossen und danach der gesamten Familie gedroht haben

Der Zeuge sei dann rüber zu dem Nachbarhaus, wo der Angeklagte ihn auf Nase und Oberkörper geschlagen haben soll. Vor Ort sollen zwei weitere Zeugen gewesen sein. Der Angeklagte soll aus einem Toilettenfenster in Richtung der Männer geschossen und gedroht haben: „Ich knall euch ab“ und „ich mach dich kalt“. An der Jacke eines Mannes seien später Schmauchantragungen festgestellt worden.

Als sich die drei Männer und eine Frau danach auf einer Terrasse befanden, soll der 33-Jährige weitere Schüsse abgefeuert haben. Wieder begleitet von Drohungen: „Ich knall euch ab. Ich bringe eure Familien um. Ich bringe euch alle um“, verlas die Staatsanwältin. An sechs Stellen des Gebäudes sei Putz abgeblättert. „Die Zeugen fürchteten um ihr Leben.“

Der Angeklagte wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Aber am Nachmittag wurden drei Zeuginnen zu dem Fall mit den 1500 Euro befragt. Die Pflichtverteidigerin wollte die Geschädigte auf die Probe stellen und hatte ihren Mitarbeiter mitgebracht. Mit Zustimmung des Gerichts und unter Protest der Staatsanwältin setzte dieser sich ohne Robe auf die Anklagebank und der Angeklagte in den Zuschauerraum. Auf die Frage, ob die Zeugin den Angeklagten wiedererkennen würde, zeigte die Frau auf den 33-Jährigen im Zuschauerraum.

Besser hätte es für die Staatsanwaltschaft Verden an diesem ersten von neun Verhandlungstagen nicht laufen können.