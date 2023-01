Verkehrsservice Landkreis Nienburg präsentiert neue Busfahrpläne

Ab 1. Februar ändern sich die Fahrpläne im Bereich der VLN. Die neuen Abfahrtszeiten sind online oder in gedruckter Form nachlesbar. © Stefan Sauer

Ab Februar fahren die Linienbusse des Verkehrsservice Landkreis Nienburg nach neuen Fahrplänen. Das Ziel ist eine Optimierung der Verbindungen.

Landkreis – Es stehen Änderungen im Fahrplan an, berichtet der Verkehrsservice im Landkreis Nienburg (VLN) in einem Schreiben. Die Änderungen betreffen die Linienbündel 2 und 3 und treten am Mittwoch, 1. Februar, in Kraft.

VLN verändert Fahrpläne auf 9 Linien

Die Fahrpläne von Mittel-Weser-Bus werden laut VLN-Sprecherin Simone Röver auf den Linien 18, 19, 40, 42, 50, 52, 60, 74 und 75 optimiert. „Die wichtigsten Fahrplanänderungen betreffen insbesondere Fahrten in der Schülerbeförderung“, erläutert Röver.

Auf Elternwunsch bedient die Linie 18 auf der ersten Fahrt nach Nienburg wieder die Haltestelle Pennigsehl, Schule. Auf dieser Fahrt werde zukünftig ein Gelenkbus eingesetzt, da der zusätzliche Corona-Verstärkerbus nicht mehr durch das Land finanziert und somit eingestellt werde. Zudem sei die neue Haltestelle Pennigsehl, Bockhoper Weg, auch in den Fahrplan der Linie 18 aufgenommen worden.

Mit einer Fahrwegänderung der Linie 19 erhält Schinna nach der achten Unterrichtsstunde eine Anbindung vom Gymnasium Stolzenau. Auf der Linie 42 wurde laut Mitteilung die Anzahl der Abfahrten zur ersten Unterrichtsstunde nach Nienburg von drei auf zwei reduziert, da die Nachfrage im aktuellen Schuljahr entsprechend schwach ausgeprägt war. Auf Wunsch der Gemeinde Linsburg bedient die Linie 42 die Haltestelle Linsburg, Heidloh, nur noch einseitig: Der barrierefrei ausgebaute Haltepunkt befindet sich direkt vor dem Dorfladen in Linsburg. Auch die beiden Haltestellen in Heidhausen werden nur noch auf der barrierefrei ausgebauten Straßenseite bedient. Zudem wird die Ortschaft Heidhausen künftig ausschließlich von der Linie 52 bedient werden. Alle Anschlüsse an die Linie 60 in Richtung Stolzenau und/oder Nienburg wurden beibehalten.

VLN orientiert sich bei Fahrplan-Optimierung an den Wünschen der Schülerinnen und Schüler

Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler seien außerdem die Abfahrten der Linie 50 ab Nienburg verbessert worden. Auch auf der Linie 60 wurden nach der sechsten Schulstunde ab Nienburg die Kapazitäten durch einen zweiten Gelenkbus ausgeweitet, da der bisherige Corona-Verstärkerbus entfällt.

Aufgrund der Baustelle in Leese kann die Haltestelle Leese, Loccumer Straße, von den Linien 53, 60 und 6053 weiterhin nicht bedient werden. Auf den Linien 74 und 75 wurde sowohl die Anbindung der Grundschule Diepenau nach der vierten Schulstunde verbessert, als auch die neue Haltestelle Essern, Heidepark, komplett in den Fahrplan der Linie 75 eingebunden.

„Die Fahrgäste sollten sich frühzeitig über die neuen Abfahrtszeiten ab Februar informieren“, sagt Röver.