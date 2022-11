Verhandlung gegen Nienburger nach Bekanntwerden neuer Vorwürfe ausgesetzt

Von: Wiebke Bruns

Vor wenigen Tagen sitzt der Angeklagte noch im Landgericht und hört sich die Anklage gegen ihn an. Nachdem der Staatsanwaltschaft nun eine weitere Anklage bekannt wurde, ist der Prozess ausgesetzt und der Mann verhaftet worden. © Wiebke Bruns/Archiv

LANDGERICHT Im Prozess gegen einen 33-jährigen Nienburgergeht es um diverse Tatvorwürfe. Erst nach dem Prozessauftakt am 14. November will die 10. Große Strafkammer von einer zwölften Anklage erfahren haben.

Verden/Nienburg – Im Gerichtssaal wurde am Montag einem 33 Jahre alten Nienburger unerwartet der Haftbefehl verkündet. In dem Prozess geht es um diverse Tatvorwürfe aus elf Anklageschriften. Erst nach dem Prozessauftakt am 14. November will die 10. Große Strafkammer von einer zwölften Anklage erfahren haben.

Als der 33-Jährige, der trotz der zahlreichen und schweren Vorwürfe immer noch auf freien Fuß war, am Montag zum zweiten Verhandlungstag kam, schien er zunächst nichts zu ahnen, doch da waren die Zeugen bereits abgeladen und die Polizei bestellt.

Bei ihm und seinen Begleitern kam zunehmend Unruhe auf, als die Pflichtverteidigerin auf sich warten ließ und der Wahlverteidiger gar nicht auftauchte, stattdessen aber zwei Wachtmeister den Saal betraten. Der Angeklagte wartete immer noch auf die ihm beigeordnete Anwältin und wurde zunehmend unruhiger, da kamen noch vier Polizeibeamte in Zivil dazu.

Als die Sitzung mit rund 45-minütiger Verspätung endlich beginnen konnte, berichtete der Vorsitzende Richter Nicolai Sauer von einer weiteren Anklage. Am 20. Oktober von der Staatsanwaltschaft verfasst, aber erst am 23. November beim direkt benachbarten Landgericht eingegangen. „Bis dahin hatten wir keinerlei Kenntnis“, so Sauer.

Mann droht die Sicherungsverwahrung

Vorgeworfen werde damit dem 33-Jährigen eine versuchte besonders schwere räuberische Erpressung. Es sei „geboten und verfahrensförderlich“ alles zusammen zu verhandeln, erklärte Sauer. Deshalb werde das begonnene Verfahren, in dem es unter anderem um den Vorwurf eines versuchten Totschlags mit einem Schießkugelschreiber geht, ausgesetzt.

Das Verfahren mit den elf Anklageschriften war damit vorläufig beendet. Die Schöffen und die Öffentlichkeit mussten gehen. Drei Familienangehörige durften bleiben. Der Angeklagte als Hauptperson sowieso. Es folgte die nicht öffentliche Haftbefehlsverkündung.

Als sich die Saaltür irgendwann wieder öffnete, warteten draußen immer noch die Polizeibeamten. Fußschellen wurden dem 33-Jährigen im Saal angelegt. Eine Frau weinte. Bevor es in die Untersuchungshaft ging, noch ein Toilettengang. Selbstverständlich unter polizeilicher Aufsicht. Eine Zigarette auf dem Hof, später auch vor dem Eingang, gönnten die Beamten ihm noch. Dann fuhr der Polizeibus den 33-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Auf geraume Zeit dürfte es sein letzter Tag in Freiheit gewesen sein. Neben einer Freiheitsstrafe muss der junge Mann auch die Sicherungsverwahrung fürchten.