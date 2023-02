Verdi ruft kommunale Beschäftigte zu Warnstreik auf

Beschäftigte vom Baubetriebshof und dem Rathaus haben Nienburgs Bürgermeister Jan Wendorf eine Petition überreicht. Sie fordern einen finanziellen Ausgleich angesichts gestiegener Kosten in fast allen Bereichen des täglichen Lebens. © verdi

Nienburg – 331 Unterschriften: Sie stehen für 331 Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und bei der Stadt Nienburg selbst, die einen höheren Verdienst fordern. Vertreter der Gewerkschaft Verdi haben am Mittwoch nach der ersten erfolglosen Verhandlungsrunde besagte Unterschriftenlisten an Bürgermeister Jan Wendorf überreicht. Das berichtet Volker Selent, Gewerkschaftssekretär bei Verdi Bremen-Nordniedersachsen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, ruft Verdi jetzt für Dienstag, 21. Februar, zu einem Warnstreik der kommunalen Beschäftigten auf.

Selent zufolge wissen auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst „nicht mehr, wie sie die in vielen Bereichen steigenden Lebenshaltungskosten bewältigen sollen“. Daher listen sie in ihrer Petition konkrete Mehrbelastungen auf: „Inflationsraten plus zehn Prozent, fünffache Gaspreise, manche Lebensmittel doppelt so teuer.“

Unterschrieben haben in Nienburg 331 kommunale Beschäftigte aus den unterschiedlichsten Bereichen – „aus den Kindertagesstätten, vom Baubetriebshof und der Kläranlage, aus den Fachbereichen des Rathauses, der Stadtbibliothek, vom Techniker, Schulhausmeister bis hin zur Reinigungskraft“.

Volker Selent: Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben „so viel zu tun wie nie“

Selent zufolge haben diese Beschäftigten im öffentlichen Dienst so viel zu tun „wie nie“: „Arbeitskräftemangel überall und immer mehr Aufgaben. Die staatlichen Entlastungspakete federn nur einen Teil der Mehrbelastungen ab. Deshalb gilt es in dieser Tarif- und Besoldungsrunde, die am 21. Februar fortgesetzt wird, unsere Forderung auch durchzusetzen“, betont Selent. Die Männer und Frauen, die die Listen unterschrieben haben, fordern daher den Nienburger Bürgermeister auf, sich innerhalb der Tarifrunde auf der Arbeitgeberseite für einen Inflationsausgleich einzusetzen. Selent zufolge habe Jan Wendorf einsichtig reagiert.

Daniel Staffhorst war als Vertrauensleutesprecher von Verdi beim Nienburger Rathaus. „Die Forderung von 10,5 Prozent macht noch nicht einmal den Wertverlust von 15 bis 16 Prozent der Arbeit durch die Preissteigerung seit 2021 wett“, erläutert er. Ihm ist der Mindestbetrag von 500 Euro mehr pro Monat pro Beschäftigtem wichtig, zumal sich die Preissteigerung vor allem in den unteren Entgeltgruppen bemerkbar mache.

Aber auch höhere Entgeltgruppen spürten die steigenden Kosten, ergänzt Staffhorst: „Selbst ein Beschäftigter der EG 9a Stufe 4 ist bereits im Wohngeldbezug.“ Haushalte mit 3600 Euro Nettoeinkommen müssten vom Ersparten leben. „Wir möchten gute Bezahlung für gute Arbeit und keine Armut“, fasst Staffhorst zusammen.

Forderungen: Mehr Lohn und überarbeitete Dienstvereinbarung

Selent zufolge fordern die kommunalen Beschäftigten zudem, dass die Dienstvereinbarung „Leistungsorientierte Entgelte“ gemeinsam mit dem Personalrat überarbeitet werden sollen. „Der damit verbundene administrative und zeitliche Aufwand steht in keinem Verhältnis zu den Zahlungen an die Beschäftigte und dem Zugewinn für die Verwaltung. Daher sollte über eine sinnvolle Ausschüttung im Rahmen einer pauschalen Sonderzahlung nachgedacht werden“, schreibt Selent. Da habe Jan Wendorf zugesagt, dass es Gespräche über die Dienstvereinbarung geben werde. Verdi ruft für Dienstag, 21. Februar, zu Arbeitsniederlegungen auf – nicht nur im Kreis Nienburg. Auch in den Landkreisen Verden und Diepholz wollen sich kommunale Beschäftigte daran beteiligen. In Nienburg treffen sich die Streikenden zunächst am Arbeitsplatz, bevor sie sich um 10 Uhr vom Goetheplatz aus zu einem Demozug durch die Innenstadt aufmachen. Laut Selent rechnet Verdi in allen drei Landkreisen mit insgesamt rund 500 Streikenden.