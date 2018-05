US-Generalkonsul im Goldenen Buch

Nienburg - Der US-amerikanische Generalkonsul Richard Yoneoka aus Nienburgs Partnerstadt Las Cruces hat sich kürzlich in das neue – mittlerweile dritte – Goldene Buch der Stadt Nienburg eingetragen. Bei seinem eintägigem Besuch diskutierte er außerdem an der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) mit Schülern und besichtigte verschiedene Firmen.

Im Giebelsaal der ASS traf Yoneoka mit Schülern zusammen, die nicht nur 2016/2017 am Austauschprogramm mit der Arrowhead Park High School in Las Cruces im Rahmen des German-American Partnership Programm teilgenommen hatten, sondern auch mit denen, die in diesem Jahr dabei sein werden.

Der Generalkonsul kam mit den Schülern ins Gespräch über deutsch-amerikanische Beziehungen, kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie die Eindrücke der Schüler von Amerika.

Bürgermeister Henning Onkes stellte dem Generalkonsul alle Städte-Partnerschaften Nienburgs vor: „Am wichtigsten ist die Begegnung der Menschen untereinander“, so Onkes. Das funktioniere gerade bei der Partnerschaft mit Las Cruces (New Mexico) durch den Austausch sehr gut.

Bei dem Programm werden die Schüler von Gastfamilien aufgenommen. „Auch wenn man sich am Anfang fremd ist, findet man dort immer Themen, über die man reden kann. Und gerade die Unterschiede in einigen Bereichen machen es so spannend“, erklärt Onkes.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft fliegen im Herbst 14 Nienburger, darunter auch Onkes, für zwei Wochen nach Las Cruces. Eine Woche davon verbringen die Nienburger in Gastfamilien. - max