Unruhig, aber nicht ungewöhnlich

Jahreswechsel hält Feuerwehr und Polizei auf Trab

+ Damit die Beifahrerin patientengerecht gerettet werden konnte, musste die Feuerwehr das Dach des Opel wegschneiden. - Foto: Henkel

Landkreis Nienburg - Von Julia Kreykenbohm. Von einem ruhigen Jahreswechsel kann zwar für die Beamten der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg keine Rede sein, denn zahlreiche Einsätze im Landkreis Nienburg hielten sie sowohl Samstag als auch Sonntag auf Trab.

Aber: „Es war ein durchschnittlicher Jahreswechsel“, resümiert der stellvertretende Pressesprecher Daniel Jahn auf Nachfrage. Außergewöhnliche Einsätze seien nicht darunter gewesen.

Los ging es am bereits am Samstag Nachmittag, als eine 19-Jährige bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 schwerverletzt wurde. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus Nienburg mit der 19-jährigen Beifahrerin von Nienburg kommend in Richtung Hannover. In Höhe Meinkingsburg geriet er mit seinem Opel auf den unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Nach dem Zusammenprall mit der Mittelleitplanke, schleuderte er quer über die zwei Fahrstreifen, überfuhr den Straßengraben sowie einen Wildschutzzaun und überschlug sich. Rund 15 Meter von der Fahrbahn entfernt blieb der Wagen auf dem Dach liegen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der junge Fahrer konnte unverletzt aus dem Auto klettern.

Die Beifahrerin wurde eingeklemmt, musste von den Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden und wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, da Verdacht auf Rückenverletzungen bestand, wie die Feuerwehr schreibt. Die B 6 musste in Richtung Hannover komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Linsburg, Husum, Groß Varlingen und Nienburg.

Zudem wurde am Silvesterwochende insgesamt sechs Mal eingebrochen, unter anderem in das CJD in Nienburg. Die Polizeibeamten mussten außerdem ganze zehn Mal ausrücken, um Streitigkeiten zu schlichten und nahmen vier Beschwerden über Böller auf, die Anwohner meldeten.

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde mit 1,96 Promille am Steuer seines Wagens auf dem Lehmwandlungsweg in Nieburg erwischt und die Polizisten rückten zu insgesamt vier Bränden aus, wobei zwei davon Container-Brände waren.

Somit war es auch für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nienburg ein „nicht ganz so ruhiger Jahreswechsel“, wie Pressesprecher Marc Henkel es in seinem Bericht beschreibt. Im Zeitraum vom 31. Dezember, 7 Uhr, bis Neujahrsmorgen, 7 Uhr, mussten die Ortsfeuerwehr zu vier Einsätzen ausrücken. Der erste war der Unfall auf der B 6.

Um 20.11 Uhr sei erneut der Alarm für die Ortsfeuerwehr Nienburg ertönt. Diesmal hätten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße Brandgeruch wahrgenommen sowie einen Rauchmelder aus einer Wohnung gehört. Daraufhin wählten die Bewohner den Notruf. Da die Mieter nicht zu Hause waren, öffneten die Einsatzkräfte von außen ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu Wohnung. In dem Gebäude selber konnte jedoch nichts festgestellt werden, so Henkel.

Das neue Jahr sei gerade zwölf Minuten alt gewesen, als die Einsatzkräfte erneut gefordert wurden. Im Nordertorstriftweg waren auf einer Terrasse Kunststoffteile in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf die Wärmedämmung des Gebäudes über. Die Feuerwehr löschte zügig und konnte eine Ausbreitung wie am Neujahrsmorgen 2013 in Erichshagen-Wölpe verhindern.

Noch während den Löscharbeiten am Nordertorstriftweg habe die Feuerwehr ein weiterer Einsatz ereilt. Im Sorenkamp war ein Komposthaufen sowie Teile einer Hecke in Brand geraten. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, ging das Feuer von alleine aus. Die Feuerwehr kontrollierte noch die ursprüngliche Brandstelle, musste aber keine weiteren Maßnahmen treffen.

In den Ortsteilen Erichshagen-Wölpe, Holtorf und Langendamm sei es glücklicherweise für die Feuerwehren ruhig geblieben, schreibt Henkel abschließend.