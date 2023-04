Unfallstatistik für den Landkreis Nienburg: Deutlicher Anstieg der Todesfälle

Für das vergangene Jahr hat die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg 75 Verkehrsunfälle mit sogenanntem „schweren Personenschaden“ in der Statistik stehen. © Monika Skolimowska/dpa/Symbol

Die Anzahl der schwer verletzten Personen nach Verkehrsunfällen war im Landkreis Nienburg 2022 so niedrig, wie zuletzt 2013. Das geht aus der jüngst vorgestellten Verkehrsunfallstatistik vor. Angestiegen sind allerdings die Zahl der Verletzten über 65 Jahre sowie die Unfälle mit Motorradbeteiligung und gegenüber dem Vorjahr auch die Zahl der Personen, die nach Verkehrsunfällen gestorben sind.

Landkreis Nienburg – Für das vergangene Jahr hat die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg 75 Verkehrsunfälle mit sogenanntem „schweren Personenschaden“ in der Statistik stehen. Bei diesen 75 Unfällen sind insgesamt zehn Menschen getötet worden. Im Vorjahr war die Zahl der Unfälle zwar höher, die Anzahl der Getöteten aber deutlich geringer (2021: 78 Unfälle, sechs Getötete). Das gesamte Unfallgeschehen im Kreis betrachtend, berichtet die Polizei in ihrer Statistik, dass der Anteil der Unfälle mit schwer verletzten Personen am Gesamtunfallgeschehen 2,7 Prozent beträgt. Alle Unfälle mit verletzten Personen zusammengerechnet – also Leicht- und Schwerverletzte – summieren sich auf 421 Vorfälle (13,2 Prozent des Unfallgeschehens).

Das bedeutet in der Folge, dass insgesamt 3183 Unfälle im Jahr 2022 registriert worden sind. Den größten Teil davon machen Wildunfälle (1 168) und Verkehrsunfallfluchten (551) aus, die gemeinsam 54 Prozent der verzeichneten Vorfälle ausmachen. Marcel Bente, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, präsentiert dafür eine Erklärung: „Die hohe Zahl der Wildunfälle ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Landkreis Nienburg durch viele dicht bewaldete Gebiete mit hohem Wildwechsel geprägt ist.“

Wie Verkehrsteilnehmer das Unfall-Risiko minimieren können

Er betont in diesem Zusammenhang die Präventionsmaßnahmen der Polizei in den klassischen und sozialen Medien sowie auch die Schutzmaßnahmen, die von Jägerschaft und Forstamt initiiert werden. Aber, betont Bente: „Letztendlich können aber nur die Verkehrsteilnehmenden selbst das Risiko minimieren, indem sie ihre Geschwindigkeit an gefährdeten Streckenabschnitten anpassen und vorausschauend fahren.“

Marcel Bente, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg © Polizei

Mit Blick auf die klassischen Risikogruppen ist die Polizei laut Statistik glücklich, erneut keinen Todesfall in der Gruppe der bis 14-Jährigen verzeichnen zu müssen. Einen solchen hat es in den vergangenen zehn Jahren nur 2019 gegeben. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der schwer verletzten Kinder auf nur eine Person (2021: 10). Die Zahl der Schwerverletzten ist auch in der Altersgruppe 18 bis 24 auf zehn Personen zurückgegangen (2021: 13).

Ganz anders ist die Entwicklung in der Altersgruppe ab 65 Jahren. Dort stieg die Zahl der Leicht- (55, 2021: 38) und Schwerverletzten (19, 2021: 14) sowie der Getöteten (3, 2021: 2). Der Großteil der Schwerverletzten ist laut Polizeistatistik mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Nur fünf saßen selbst in einem Auto. Die drei Verstorbenen teilen sich demnach auf zwei Fußgänger und einen Autofahrer auf.

Eine negative Entwicklung zeichnet sich außerdem bei der Risikogruppe Motorradfahrer ab. 31 leichtverletzte Personen sowie vier Verstorbene bedeuten die jeweils höchsten Werte der vergangenen zehn Jahre. Die Zahl der Unfälle, bei denen nur Sachschaden registriert wurde, ist auf einem Zehnjahrestief. Schwer verletzt wurden neun Motorradfahrerinnen und -fahrer (2021: 9).

Unfallzahlen gestiegen

Für Melanie Meinke, stellvertretende Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion, ist dies ein Grund, am Kurs der vergangenen Jahre festzuhalten: „Um die Verkehrsunfallzahlen unter Beteiligung von Motorrädern und vor allem die Unfälle mit schweren Folgen wieder zu senken, wollen wir in diesem Jahr an die Aktionen anknüpfen und insbesondere die Schwerpunktkontrollen noch einmal intensivieren.“

In seinem Gesamtfazit stellt der stellvertretende Inspektionsleiter Marcel Bente fest, dass die ausgewerteten Zahlen im Bereich dessen liegen, was nach Blick auf die übergeordneten Zahlen zu erwarten gewesen ist: „2022 sind die Verkehrsunfallzahlen dem Landestrend folgend wieder gestiegen, sie liegen jedoch noch immer unter dem Höchstwert des Vor-Corona-Jahres 2019. Der Anstieg war nach dem starken Rückgang während der Pandemie und der nun wieder zunehmenden Mobilität zu erwarten.“ Da die Präventions- und Kontrollarbeit aber an verschiedenen Stellen Wirkung zeige, sieht die Polizeiinspektion sich gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern gut aufgestellt, die Unfallzahlen dauerhaft senken zu können.