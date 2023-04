Mit Fahrerseite gegen Baum geprallt: 28-jähriger Nienburger schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

In der Nacht ist ein 28-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Nienburger kam von der B6 ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum.

Nienburg – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der heutigen Nacht, 0:10 Uhr, auf der B6 in Linsburg im Landkreis Nienburg/Weser ereignet. Ein 28-Jähriger ist schwer verletzt worden. Er prallte mit der Fahrerseite seines Autos voran gegen einen Baum.

Wie die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in einer Mitteilung erklärt, sei der Nienburger mit einem grünen Citroën auf der Fahrbahn der B6 von Hannover in Richtung Nienburg in Niedersachsen unterwegs gewesen. Etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Meinkingsburg kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab.

28-jähriger Nienburger im Auto eingeklemmt: Nach dem Unfall noch ansprechbar gewesen

Sein Auto prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum, woraufhin der 28-Jährige eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr Nienburg befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Der Nienburger sei nach Angaben der Polizei zwar ansprechbar gewesen, wurde aber schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am 18. April 2023 gegen 0:10 Uhr ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Der Nienburger kam von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite seines Wagens gegen einen Baum. © Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Am Auto entstand ein Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, heißt es in der Polizeimitteilung abschließend.

