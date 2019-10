Vorfahrt missachtet- Unfall mit hohem Sachschaden 

Steinbrink - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden kam es am Freitag um 11.15 Uhr in der Gemarkung Steinbrink-Schwarzenhausen.

Ein 41 jähriger Petershäger befuhr die Bruchstraße mit einem Ford Fiesta in Richtung der der Kreuzung Bruchstraße/L 349. Ein 32 jähriger Wagenfelder befuhr zur gleichen Zeit mit einem Kleintransporter die L 349 aus Richtung Steinbrink kommend in Richtung Ströhen.

Als der Petershäger die Landesstraße an der Kreuzung überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt das Wagenfelders und kollidierte mit diesem. Am Ford Fiesta entstand ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro, am Kleintransporter in Höhe von ungefähr 25000 Euro.

Im Fahrzeug des Petershägers befand sich zum Unfallzeitpunkt ein zehnjähriges Kind aus Ströhen, welches jedoch genau wie der Wagenfelder unverletzt blieb. Der Petershäger wurde leichtverletzt. Beide Fahrzeuge wurden geborgen.

