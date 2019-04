Unfall in Erichshagen-Wölpe: Hubschrauber im Einsatz

Erichshagen-Wölpe - Zu einem schweren Unfall ist es am Montagnachmittag im Nienburger Stadtteil Erichshagen-Wölpe gekommen.

+++Aktualisierung+++ Wie die Polizei am Montagnachmittag noch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr an der Celler Straße auf der Höhe zur Einmündung in den Luisenweg.

Eine 78 Jahre alte Nienburgerin überquerte die Fahrbahn ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und wurde von einem Auto erfasst, berichtet ein Polizeisprecher. Es wurde der Rettungshubschrauber eingesetzt. Die schwerverletzte Frau wurde ins Klinikum Nienburg verbracht. Die Celler Straße musste kurzfristig gesperrt werden.

Ursprüngliche Meldung

Die Celler Straße wurde nach dem Unfall gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei kam es auf der Höhe der Einmündung Luisenweg zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin.

Ein Rettungshubschrauber ist auf einem nahegelegenen Feld gelandet, berichtet die Nienburger Polizei.

ungefähre Ortsangabe

