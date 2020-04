Mofafahrer schwer verletzt

Anemolter - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute in den frühen Morgenstunden in Anemolter.

Ein 57-jähriger Stolzenauer fuhr um 4.33 Uhr mit seinem Auto in Anemolter auf der L 351 in Richtung Liebenau. Ein 37-jähriger Nienburger befährt währenddessen mit seinem Mofa die untergeordnete Gemeindestraße.

Als der Mofafahrer die Landesstraße überqueren will, übersieht er den von links herannahenden vorfahrtberechtigten Autofahrer. Es kommt zur Kollision. Der Mofafahrer wird dabei schwerverletzt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Er wird mit Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die MHH Hannover geflogen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa