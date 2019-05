Stolzenau: SUV von Autohausgelände entwendet

Stolzenau - Unbekannte entwendeten vom Gelände eines Autohauses in Stolzenau einen PKW. Das ist bereits der dritte Fall innerhalb der letzten sechs Monate.

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag, auf Mittwoch einen Audi Q7 vom Freigelände eines Autohauses an der Schinnaer Landstraße. Das ist nicht der erste Fall, bei dem Autos vom Gelände gestohlen wurden: Im Oktober des vergangenen Jahres erbeuteten Täter einen BMW X5 und im Januar dieses Jahres einen VW Mulitivan. Ob die Taten immer von derselben Tätergruppe begangen wurden, ist zurzeit Spekulation, berichtet die Polizei. Die Häufung von gezielten Diebstählen solcher Fahrzeuge sei dennoch auffällig. Die Polizei in Stolzenau bittet darum, dass mögliche Beobachtungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge an die Dienststelle unter Tel. 05761/92060 gemeldet werden.

