Umstrittener Torf-Abbau: Meiners bezieht Stellung

Von: Katrin Köster

Blick auf die Kompostierungsanlage des Erdenwerkes Meiners in Varrel. © Meiners

Steyerberg/Borstel – Das Erdenwerk Meiners möchte im Großen Moor bei Steyerberg tiefer abtorfen und löste damit Protest bei der BUND-Kreisgruppe Nienburg aus (wir berichteten). Geschäftsführer Olaf Meiners erläutert, warum sein Unternehmen nicht kurzfristig auf Torf verzichten kann und welche Ersatzstoffe es dafür gibt.

Meiners produziert in Borstel Blumenerden für Privatanwender, die in Baumärkten und Gartencentern zu finden sind. Zudem betreibt das Unternehmen eine Kompostieranlage in Varrel.

„Die Rohstoffbasis für unsere Produkte ist historisch zu 100 Prozent Torf“, sagt Meiners. Doch das ändere sich schrittweise: „Sehr progressiv wandeln wir uns zum torffreien Erdenmischbetrieb, der neben dem zurückgehenden Rohstoff Torf alle verfügbaren Torfersatzstoffe einsetzt.“ Der Betrieb nutze zunehmend Kompost, Holzfaser, Kokosmark und Rindenhumus. Aber diese Rohstoffe in ausreichender Menge und Qualität zu beschaffen, sei ein Problem, so Meiners. „Im Grunde sind wir täglich damit beschäftigt, zu schauen, was wir statt Torf in die Erdenmischungen füllen können.“

Bereits heute importiert Meiners Torf zusätzlich

Der Torf aus dem Großen Moor reicht bereits heute nicht für die Produktion aus: Meiners importiert nach eigenen Angaben zusätzlichen Torf aus dem Baltikum und aus Skandinavien, um den aktuellen Bedarf zu decken. „Ähnlich wie bei der Entwicklung vom Batterie- zum Verbrennungsauto, ist die Entwicklung zur Torffreiheit nicht von jetzt auf gleich zu schaffen – die branchenweiten Mengenverschiebungen sind schlicht zu gigantisch. Wir gehen davon aus, dass für einen Übergangszeitraum Torf Bestandteil der Mischungen bleiben wird“, erklärt der Firmenchef.

„Mengenmäßig ist der größte Ersatzstoff Kompost“, so Meiners. Den stelle sein Betrieb selbst her. Platz zwei belegen Holzfasern, die Meiners in Form von Holzschnitzeln verarbeitet. „Die kaufen wir zu“, ergänzt der Geschäftsführer. Bei der Beschaffung habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme gegeben. Auf Platz drei rangiere Kokosmark, das Meiners aus Indien bezieht und in Borstel aufbereitet. Platz vier in der „Zutatenliste“ hat kompostierte Rinde inne, die das Unternehmen ebenfalls zukauft. „Bei jedem Rohstoff müssen wir schauen, wie die Verfügbarkeit, der Preis sowie die chemischen und physikalischen Eigenschaften sind“, ergänzt Olaf Meiners. Aus diesen Komponenten mischt der Betrieb Pflanzenerden für unterschiedliche Zielgruppen zusammen.

„Der einzige Rohstoff, der Torf komplett ersetzt, ist Kokosmark“, sagt Meiners. Je nach Anforderung an die Pflanzenerde enthalte ein Sack 20 bis 40 Prozent davon. Von Holzfasern setzt der Betrieb 30 bis 40 Prozent zu. „Wegen der Energiekrise sind Holzschnitzel schwer zu bekommen, sie sind ein Abfallprodukt der Sägewerke. Aber derzeit wird im Grunde alles verheizt“, meint Meiners. Zudem sei die Verarbeitung sehr energieintensiv.

Lieferengpässe bei Kokosmark

Auch Kokosmark sei derzeit nur schwer zu bekommen, berichtet der Geschäftsführer. „Das ging los mit dem Containerstau am Suezkanal. Das hat die Preise steigen lassen. Die Preise beruhigen sich nur langsam wieder.“ Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage und die Kritik des BUND am Meiners-Antrag auf mehr Torfabbau betont er, dass der schrittweise Umstieg von Torf auf Ersatzprodukte keine Schutzbehauptung sei: „Wir bereiten uns auf die Zeit nach dem Torf vor.“

Auf der Abbaufläche im Großen Moor hat Meiners auch die Änderung der Folgenutzung von extensiver Landwirtschaft in die Wiedervernässung der Flächen beantragt. Der BUND bezweifelt, dass die Wiedervernässung funktioniert und befürchtet, dass langfristig mehr CO2 freigesetzt wird. Meiners sieht das anders: „Langfristig ist die Klimawirkung trotz Abbau positiv zu bewerten. Das liegt daran, dass die geplante Wiedervernässungsfläche zur CO2-Senke wird, wohingegen die Beibehaltung der ursprünglich vorgesehenen Folgenutzung Landwirtschaft zur Torfzehrung und CO2-Emission führt.“