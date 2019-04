Prozess nach Babytod: Rechtsmediziner widersprechen Aussagen der Mutter

Verden/Raddestorf - Von Wiebke Bruns. Nichts für schwache Nerven war der dritte Verhandlungstag in dem Verdener Landgerichtsprozess gegen eine 25 Jahre alte Angeklagte aus der Gemeinde Raddestorf. Am 5. Oktober 2018 soll sie ihrem knapp vier Monate alten Sohn durch Schütteln tödliche Verletzungen zugefügt haben. Donnerstag ging es um die pathologischen Ergebnisse. Die lassen befürchten, dass das Baby schon zuvor geschüttelt worden war.

Äußerlich unverletzt war das Baby am besagten 5. Oktober in eine Klinik in Minden eingeliefert worden. Es habe nicht mehr eigenständig geatmet, keinerlei Bewegungen oder Reaktionen auf äußere Reize gezeigt, berichtete eine Oberärztin. Die Tat soll sich zwischen 12 und 13.52 Uhr ereignet haben. Um 15.06 Uhr sei der 7200 Gramm schwere Junge eingeliefert worden. Relativ schnell habe sich die Befürchtung des Hirntods bestätigt. Um 21.25 Uhr wurde die Beatmung abgestellt.

„Der Vater war fast nicht ansprechbar. Es ist gar nicht richtig bei ihm angekommen“, berichtete die Medizinerin auf die Fragen des Vorsitzenden Richters Volker Stronczyk. Die Angeklagte sei „sehr gefasst, sehr sachlich“ gewesen. Sie habe sich neben ihn gesetzt, ihn gestreichelt, mit ihm gesprochen. Noch bevor die Geräte abgestellt wurden, seien die Eltern gegangen. Als das Baby starb, sei eine Schwester des Klinikums bei ihm gewesen.

Chefärztin hat Verdacht auf Misshandlung

„Ich hatte den Verdacht, dass eine Misshandlung, ein Schütteln, das ausgelöst hat“, berichtete die Oberärztin vor Gericht. Bei einer daraufhin veranlassten Obduktion im Universitätsklinikum Münster bestätigte sich der Verdacht. „Das Gehirn war massiv geschwollen und hochgradig erweicht“, berichtete Dr. Karin Varchmin-Schultheiss vom dortigen Institut für Rechtsmedizin. Die frischen Einblutungen zogen sich bis in den Rückenmarkskanal, so die Sachverständige. Ausgedehnte Einblutungen der Netzhaut und beider Sehnerven seien ein weiterer Hinweis darauf, „dass heftig geschüttelt worden ist“.

Professor Werner Paulus hatte als Facharzt für Neuropathologie das Gehirn des Opfers genauer untersucht und „massive Schädigungen“ festgestellt. Die Veränderungen bestimmter Zellen würden auf ein Geschehen schließen lassen, das sich mindestens sieben Tage zuvor ereignet habe – und Einblutungen, die von mindestens drei Tagen vor dem Tat- und Todestag stammten. Dass diese durch Schütteln des Babys entstanden sind, sei für ihn die „plausibelste Erklärung“.

Drei Sachverständige mit gleicher Einschätzung

Als dritter Sachverständiger wurde der Rechtsmediziner Professor Dr. Jan Sperhake vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gehört. Vom Vorsitzenden als „Experte“ in solchen Fällen betitelt, teilte er die Meinung der anderen Sachverständigen. Die Befundkombination sei „außerordentlich typisch, nahezu beweisend für ein Schütteltrauma“.

Der neuropathologische Befund spreche dafür, dass das Baby schon vor der angeklagten Tat eine „schwere Schädigung erlitten hat“. Ein Schütteln am 5. Oktober 2018 hatte die Angeklagte in früheren Aussagen abgestritten. In dem Prozess schweigt sie. Sperhake war aber auch dazu eindeutig: „Ich bin sicher, dass er kurz vor dem Absetzen des Notrufes heftig geschüttelt worden ist“, sagte er über das Opfer. „Zwei schädigende Ereignisse stehen fest“, fasste der Vorsitzende abschließend zusammen.

Dennoch nahm Verteidiger Bernd Brüntrup die Ergebnisse der Gutachten zum Anlass, die Aufhebung des Haftbefehls zu beantragen. Darüber wird das Gericht Freitag entscheiden.

Rubriklistenbild: © dpa