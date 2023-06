„Todesangst“: 54-Jähriger zu 18 Monaten Haft verurteilt

Von: Wiebke Bruns

Plötzlich stand ein fremder Mann in der Küche einer Familie in Rehburg-Loccum und drohte dem zum Tatzeitpunkt 15-jährigen Sohn: „Bleib stehen oder ich schlag Dich kaputt“. Dabei packte der Dieb den Jugendlichen so am Hals, dass dieser kurz keine Luft mehr bekam, und drohte ihm mit einem Zimmermannshammer. Knapp sieben Monate später wurde der 54 Jahre alte Täter am Verdener Landgericht zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt.

Rehburg-Loccum – Die 3. Große Strafkammer sprach den Angeklagten, der es auf 36 Eintragungen im Bundeszentralregister bringt und schon 25 Jahre seines Lebens in Haft verbracht haben soll, der Körperverletzung und versuchter Nötigung in Tatmehrheit mit Diebstahl schuldig. Ein Portemonnaie mit 30 Euro hatte der Angeklagte gestohlen. Dieser Betrag unterliegt der Einziehung.

Der heute 16-Jährige war alleine zu Hause, seine Eltern kurz zuvor weggefahren. Die Haustür war unverschlossen und nur in einem Hauswirtschaftsraum brannte Licht. Der Teenager hielt sich im Wohnzimmer auf und schaute sich auf seinem Handy einen Film an. Bis er aus der Küche Geräusche hörte. Geleugnet hatte der Angeklagte, der sich auf dem Rückweg von einer Spielhalle spontan zu dem Diebstahl entschlossen haben will, den Griff an den Hals und die Verwendung eines Hammers. Doch die Kammer glaubte dem Geschädigten. „Er hatte kein Motiv, es dramatischer zu gestalten“, stellte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung fest. Der 16-Jährige sei „sehr glaubwürdig“ gewesen und habe alles „sehr stringent geschildert“. „Wir haben keinen Zweifel, dass es sich so zugetragen hat.“

In den „intimsten privaten Lebensbereich eines Menschen eingedrungen“

Bei der Strafhöhe sei zu berücksichtigen gewesen, dass der Angeklagte, dessen Wohnort nur mit der Justizvollzugsanstalt Lingen angegeben wurde, in den „intimsten privaten Lebensbereich eines Menschen eingedrungen“ ist. „Todesangst“ habe der 54-Jährige dem Zeugen eingejagt. „Er hat ihm an den Hals gepackt und gewürgt. Er hat seine letzten Gebete gesprochen“, sagte die Vorsitzende Richterin. Dies habe die Kammer erheblich beim Strafmaß berücksichtigt.

Dann sprach sie den Angeklagten direkt an. „Am Ende der Aussage des Jugendlichen hab ich mich an sie gewandt.“ Es sei der Moment für eine Entschuldigung gewesen. „Für was denn. Für diese Lügerei, die er auftischt“, fiel ihr der von einem psychiatrischen Sachverständigen als „empathielos“ bezeichnete Täter ins Wort. „Sie sind still“, wies ihn die Vorsitzende erfolgreich zurecht.

Die Ursache mag in der Kindheit liegen

Der Sachverständige hatte den Mann als voll schuldfähig eingestuft. Keine verminderte Schuldfähigkeit wegen der von dem Angeklagten geschilderten Alkoholisierung. „Bescheinigt hatte der Mediziner dem 54-Jährigen eine „dissoziale Persönlichkeit“.

„Die Ursache mag in der Kindheit liegen“, so die Vorsitzende, aber der 56-Jährige habe „überhaupt keinen Willen beziehungsweise fehlt es ihm an Einsicht, dass er an seiner Lebenssituation etwas ändern kann, weil er dann Verantwortung für sein Leben übernehmen muss.“ Doch für den Angeklagten hätten „immer die anderen Schuld“. So habe eine Therapie keine Erfolgsaussichten.

Aufgehoben wurde der Haftbefehl, aber auf freien Fuß kam der Angeklagte nicht. Er sitzt wegen einer anderen Sache in Haft.