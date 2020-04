Tierischer Einsatz am Morgen: Feuerwehr befreit Vogel aus höchster Not

Auffällige Kratzgeräusche aus großer Höhe sorgten in Nienburg für einen Einsatz der Feuerwehr am Sonntagmorgen. Die Wehrleute entdeckten ein Vogel in Notlage.

Nienburg - Zwei Frauen, die einer privaten Tierrettungsorganisation angehören, waren am Morgen in der Langen Straße in der Nienburger Innenstadt unterwegs, als sie aus einem Fallrohr für Regenwasser Kratzgeräusche hörten. Die Frauen nahmen die Geräusche aus etwa sieben Meter Höhe wahr und dachten an einen eingeklemmten Vogel.

Zunächst versuchten die Passantinnen den Geschäftsinhaber telefonisch zu erreichen. Da dieser Versuch erfolglos blieb, alarmierten sie gegen 9.40 Uhr die Feuerwehr Nienburg für eine Tierrettung aus großer Höhe, berichtet Pressesprecher Marc Henkel.

Tierrettung in Nienburg: Vogel verschwindet

Die Wehrleute brachten in der Innenstadt die Drehleiter in Stellung, sodass zwei Kameraden hoch an die vermutete Stelle gebracht wurden. Dort entdeckten sie tatsächlich einen festsitzenden Vogel. Mit wenigen Handgriffen befreiten die Wehrleute den Vogel aus der misslichen Lage. Das Tier zeigte allerdings nur wenig Dankbarkeit und flüchtete aus den Fängen der Einsatzkräfte.

mh/jdw