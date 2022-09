Tarifeinigung bei Helios und Verdi in Nienburg

Von: Katrin Köster

Die Mitarbeiter der Helios-Kliniken Mittelweser haben gegen weitere Streiks gestimmt. Verdi und der Konzern zeigen eine gegensätzliche Sicht auf das erzielte Ergebnis. © Archiv

Nienburg – Eine Einigung ist erzielt, aber einig sind sich die Streitparteien nicht. Die Helios-Kliniken und die Gewerkschaft Verdi haben sich kürzlich darauf verständigt, die Streiks an den Standorten Nienburg und Stolzenau zu beenden. Die Mitarbeiter hatten sich Ende Juli im Rahmen einer Befragung gegen weitere Streiks ausgesprochen.

Der Helios-Konzern fasst sein Angebot in einer Mitteilung zusammen. Dazu gehört demnach „eine Lohnerhöhung von 250 Euro in zwei Schritten, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um insgesamt 150 Euro, Laptops für Auszubildende und eine Corona-Sonderzahlung in 2022 in Höhe von 850 Euro (Azubis: 500 Euro)“. Zusätzlich sollen Pflegekräfte auf intensivmedizinischen Stationen (ITS, IMC sowie Stroke) eine monatliche Zulage von bis zu 250 Euro erhalten, heißt es weiter. Für den Standort Cuxhaven werde es zusätzliche Verbesserungen geben, die Laufzeit werde zwei Jahre betragen.

Helios: Abschluss sei „realistisch und tragbar“

Helios wertet den aktuellen Sachstand als Erfolg: „Durch ihr Votum haben die Mitarbeitenden allen zu verstehen gegeben, dass sie eine Verlängerung der Tarifauseinandersetzung nicht wollen. Im Ergebnis dessen steht nun ein Abschluss, der aus unserer Sicht für beide Seiten realistisch und tragbar ist.“

Verdi: Vereinbarte Lohnerhöhungen gleichen Inflation nicht aus

Bei Verdi teilt man diese Meinung offenbar nicht. „Wir sind nicht wirklich zufrieden“, kommentiert Jörn Bracker, Gewerkschaftssekretär Verdi Bremen-Nordniedersachsen, das Resultat. Als „sehr bescheidenes Ergebnis mit „viel Luft nach oben“, ordnet Izabela Dierks, Sprecherin der Helios-Tarifkommission, die Sache ein. Verdi zufolge sehen die Helios-Beschäftigten und in Vertretung die gewählten Verdi-Tarifkommissionsmitglieder die erzielte Tarifeinigung äußerst kritisch. „Sie halten die Tarifeinigung für ungenügend, weil die vereinbarten Lohnerhöhungen nicht mal im Ansatz den Kaufkraftverlust durch die Inflation ausgleichen würden. Und sie halten sie für ungerecht, unter anderem weil Leitungskräfte höhere Zulagen erhalten sollen als normale Beschäftigte“, schreibt Verdi in einer Mitteilung. Als „beschämend“ bezeichnet die Gewerkschaft auch den Plan von Helios, Zulagen insbesondere dort zu gewähren, wo sie refinanziert werden, und nennt als Beispiel die „Pflege am Bett“. In Bereichen wie dem OP oder der Notaufnahme hingegen solle es keine Zulage geben, kritisiert die Gewerkschaft.

Die Tarifkommission habe sich entschlossen, das Angebot dennoch anzunehmen, „weil sich schlicht noch nicht genügend Beschäftigte bereit erklärt hätten, für ein besseres Ergebnis lange und hart zu streiken“. Für 2023 hat die Gewerkschaft die nächste Tarifrunde avisiert.