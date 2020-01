TSC-Tänzer im Freudentaumel

Lateiner belegen Treppchenplatz/ Standardformation erneut Fünfter

Große Emotionen – das Latein A-Team des TSC Blau Gold freut sich über ihren dritten Platz.

Nienburg- Von Janina Stosch. Den Zuschauern in der Nienburger MTV-Triftweghalle wurde am vergangenen Wochenende so einiges geboten. Gleich drei Formationstanz-Turniere richtete der TSC Blau-Gold Nienburg aus und schickte auch drei eigene Teams ins Rennen.