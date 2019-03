Streit in Loccum endet mit Körperverletzung und Rauswurf in Unterwäsche 

Loccum - Am Samstagabend kam es in Loccum zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

In der Münchehäger Straße in Loccum eskalierte ein Streit im privaten Umfeld zwischen zwei männlichen Personen. Das 29-jährige brasilianische Opfer wurde aus dem Haus eines 45-jährigen Anwohners geworfen und wendete sich daraufhin hilfesuchend an eine Nachbarin, da er mittellos und nur in Unterwäsche gekleidet war.

Die genauen Umstände sind bisher unklar, der Brasilianer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Nienburg gebracht, wo er ambulant versorgt wurde. Eine weitergehende Befragung des mutmaßlichen Täter am Ereignisort war nicht möglich. Seitens der Polizei Stolzenau wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

