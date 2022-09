Sternwanderung zum Kulturpicknick in Brokeloh

Von: Beate Ney-Janßen

Wanderlustig sind Anne Buse (v.l.), Christa Keuwel und Carsten Niemeyer, die zur Sternwanderung an die Löns-Hütte einladen. © Beate Ney-Janßen

Alte Wege rund um Brokeloh sollen neu entdeckt werden.

Brokeloh – Carsten Niemeyer, Anne Busse und Christa Keuwel haben Lust aufs Wandern und das gerne in der näheren und weiteren Umgebung ihres Heimatdorfes Brokeloh. Um anderen ebenfalls Lust darauf zu machen, laden sie zu einer Sternwanderung für Sonntag, 2. Oktober, ein. Mit Startpunkten in Estorf, Landesbergen, Leese, Husum und Rehburg. Ziel ist Brokelohs Löns-Hütte, wo Picknick und Kulturprogramm auf alle warten.

„Wir arbeiten seit einigen Jahren daran, die Wanderwege der Samtgemeinde Mittelweser und der Stadt Rehburg-Loccum zu vernetzen“, sagt Niemeyer. Die Kommunen arbeiten daran, wandernde Vereine sind im Boot und so ist auch der Brokeloher Ritterguts-Besitzer in diesen Kreis gelangt: Weil er in den Vereinen des Dorfes aktiv mitmischt und die Natur selbst gerne zu Fuß erkundet. Da sich durch Corona alles so lange verzögere, hätten sie in Brokeloh nun einfach beschlossen, einen ersten fußläufigen Hinweis auf manche Wege zu geben, die es zu erwandern lohne, sagt er.

Gestartet wird in Estorf um 11 Uhr an Bröskings Scheune auf historischem Weg. Da dieser Weg den Steinhuder Meerbach an einer Stelle ohne Brücke kreuzt, wird für den einen Tag ein winziges Floß gebaut, das alle Teilnehmer trockenen Fußes von einem Ufer zum anderen bringen soll.

Informationen zum Weg: In Rehburg wird Enno Holzhausen einiges zur Düsselburg erzählen, deren Pächter er ist. © Beate Ney-Janßen

In Landesbergen an der Mühle und in Leese am Sport- und Kulturzentrum treffen sich Wanderer um 10.30 Uhr. Um 11 Uhr erwartet Niemeyer Gäste an der Düsselburg in Rehburg. Dort wird Enno Holzhausen, Pächter der Düsselburg, einiges zu der Ringwallanlage erzählen, die vermutlich älter als 3 000 Jahre ist. Der Weg führt die Gruppe anschließend am Leierberg mit seinem Hubschrauberlandeplatz vorbei. Besonderes Augenmerk will Niemeyer auch auf das Naturschutzgebiet Rehburger Moor legen. Er empfiehlt insbesondere Brokelohern diesen Weg – für sie gibt es um 10.30 Uhr einen Shuttle-Service von der Alten Schule des Dorfes zur Düsselburg.

Den kürzesten Weg haben somit jene, die um 12 Uhr in Husum an der Volkshütte starten. Wenn sie auch keine langen Wege gehen dürfen, so sind sie doch die einzigen, die den Anblick des Heyesees genießen können.

Gegen 14 Uhr, wenn alle Sternwanderer an der Brokeloher Löns-Hütte angelangt sind, beginnt das Picknick – gefördert von der Samtgemeinde Mittelweser. Der Landschaftsverband Weser-Hunte unterstützt hingegen das kleine Konzert mit Texten zu Klavier, das der Schauspieler, Sänger und Regisseur Stephan Wapenhans mit Pianistin Svetlana Kouznetsova und Opernsängerin Manuela Gey unter schützenden Rundzelten gestalten wird. „Sage nicht, das Leben hätte keine Lieder mehr …“ ist ihr hoffnungsvolles Motto des Tages.

Wozu dieses ausgefeilte Konzept? „Auf die vielen Wandermöglichkeiten ringsum müssen wir immer mal wieder hinweisen“, sagt Niemeyer. Sonst gerieten sie leicht in Vergessenheit. In Brokeloh sei ihnen das Hinweisen mit dem Löns-Wanderweg bereits ziemlich gut gelungen. Jetzt solle noch mehr daraus werden, fügt er hinzu, und stellt in Aussicht, dass die Vereine aus den vielen Kommunen jährlich zu ähnlichen Sternwanderungen einladen.

Weitere Informationen www.brokeloh.de/sternwanderung.html Jeder darf an jedem Startpunkt dabei sein. Wanderung und Kulturprogramm gibt es kostenlos.