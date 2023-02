Karneval in Stolzenau startet

Von: Katrin Köster

Groß, bunt und gerne mit satirischen Themen: Die geschmückten Wagen beim Karnevalsumzug in Stolzenau ziehen viele Besucher an. Hier ist ein Festwagen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie zu sehen. © KV Rot-Gold

Stolzenau – „Endlich geht es wieder los!“ So wird mancher Karneval-Fan denken, wenn es um die fünfte Jahreszeit geht. In Stolzenau bereiten sich etwa 320 Mitglieder des Karnevalvereins Rot-Gold auf die fünfte Jahreszeit vor. Stolzenaus Jecken wollen wieder feiern – und zwar ab dem heutigen Donnerstag, 16. Februar, bis zum Rosenmontag, 20. Februar.

Vereinsvorsitzender Jürgen Wegener ist ein Karnevals-Urgestein und weiß genau, wer im Ort noch die letzten Pailletten ans Kostüm heftet, welche Kostüme beliebt sind und welche Umzugswagen noch wie dekoriert werden. Details verrät er aber noch nicht – Ehrensache. Nur soviel: „Wir haben keine Mottos für die Wagen vorgegeben, die Mitglieder suchen sich selbst die neuesten Themen aus“, sagt er.

Wesentlich gesprächiger ist Wegener, wenn es um den Ablauf der fünften Jahreszeit in Stolzenau geht: Sie startet am heutigen Donnerstag, 16. Februar, um 14 Uhr mit dem Senioren-Bingo samt Kaffee und Kuchen im Hotel zur Post. Weiter geht es am Abend mit der „inoffiziellen“ Altweiberfastnacht in den Lokalen Weser Lounge und Weserlust, sagt Wegener. Punkt 11.11 Uhr folgt am morgigen Freitag, 17. Februar, der erste Höhepunkt des Karnevals 2023: Die Jecken stürmen das Rathaus. „Es folgt die offizielle Schlüsselübergabe, denn ab dann regieren die Narren“, erläutert Wegener.

17. Februar: Prunksitzung mit Prinzessin Claudia I.

Am Abend beginnt die Prunksitzung mit Prinzessin Claudia I., ihrem Adjutanten Jörg sowie dem Vorstand des Karnevalvereins Rot-Gold samt Elferrat. Los geht es um 19.45 Uhr. „Es gibt dafür aber keine Karten mehr“, bedauert der Vorsitzende. „Die waren ruckzuck ausverkauft.“ Anders sieht es bei der anschließenden Party im Festzelt auf dem ZOB aus: Wer mitfeiern möchte, kann Tickets an der Abendkasse bekommen. DJ Ernesto und das Chaos Team versprechen ab 22.30 Uhr „fesselnde Beats“ und eine durchtanzte Nacht.

Auch für den Kinderkarneval gibt es noch Tickets, bestätigt Wegener. Ab 14 Uhr dürfen sich die Mini-Piraten, Nachwuchs-Prinzessinnen und Co. auf einen lustigen Nachmittag freuen. „Es gibt jede Menge Überraschungen und die besten Kostüme werden prämiert“, sagt Wegener und hofft auf zahlreiche Gäste. Ab 21 Uhr legen die Erwachsenen nach, mit einer weiteren Party im Festzelt. Für Musik sorgen der Bierkönig Mallorca DJ Matze und die Partyband 6th Avenue.

Der Festumzug durch den Ort startet am Sonntag, 19. Februar. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der „alten Holländersiedlung“, weiter ziehen die Jecken über die Feuerschicht, Schinnaer Landstraße, Allee, Hohe Straße, Lange Straße bis zum Marktplatz.

Kinderkarneval am 18. Februar

„Wir hoffen auf viele Gäste aus nah und fern“, betont Jürgen Wegener. Immerhin wollen die Stolzenauer Jecken ihre kreativen Ideen nach der langen Corona-Pause wieder präsentieren. „Eine Jury begleitet den Umzug und verteilt Punkte für die besten und originellsten Darbietungen“, so der Vorsitzende. Die Preisverleihung erfolgt ab 18 Uhr im Festzelt. Wegener rechnet mit zehn großen Umzugswagen, dazu sollen noch diverse kleinere Gruppen kommen, die sich am Umzug beteiligen. „Es gibt ordentlich Kamelle“, verspricht er. „Wir haben reichlich eingekauft.“

Am Rosenmontag, 20. Februar, neigt sich die Jecken-Herrschaft in Stolzenau ihrem Ende zu: Um 17.11 Uhr wollen die Narren den Rathausschlüssel zurückgeben. Danach findet im Restaurant Mykonos eine Abschlussveranstaltung statt. Das Ende der närrischen Zeit besiegelt dann die Bacchus-Verbrennung um 22.11 Uhr.

Jürgen Wegener und seine Mitstreiter freuen sich auf volle Zelte und gute Stimmung unter den Narren. Für Sicherheit sollen außerdem wieder ein Sicherheitsunternehmen und eine mobile Polizeistation sorgen. Wichtig: Jugendliche unter 16 Jahre dürfen nicht ins Festzelt, alle Gäste bis 18 Jahre müssen einen Personalausweis und Erziehungsnachweis vorlegen, betont der Verein. Auch der Verkehrsservice im Landkreis Nienburg (VLN) unterstützt die Narren mit einem Shuttle-Service: Demnach fahren die VLN Karneval-Busse zu den Abendpartys am 17. und 18. Februar.

Alle Details www.skv-rot-gold.de www.vln.de